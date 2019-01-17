民眾送檢衛生局驗出黴菌酵母菌 亞培市售品過關

（中央社記者陳怡璇、張茗喧台北17日電）台北市衛生局開驗亞培被投訴有沉澱物的兩款產品，市售產品皆過關，但從民眾提供的樣品中驗出黴菌及酵母菌，不排除有碰撞或保存問題。

有消費者投訴亞培公司安素沛力（批號87343RR）與安素菁選（批號 93768RN0）產品出現結塊，亞培檢驗後，8日宣布安素菁選無論有無搖勻都沒發現沉澱物，而安素沛力的沉澱物為磷酸鈣及蛋白物，是產品正常的營養成分 。

不過台北市衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯證實，衛生局抽檢市售同批號產品都過關，卻從民眾提供的安素菁選驗出黴菌及酵母菌。

黃敬堯說，衛生局會再了解是否有碰撞或保存不當等情形，也已要求亞培公司檢討，但暫不開罰。

食藥署食品組組長潘志寬受訪時表示，日前亞培公司公布的檢驗結果中，只驗出磷酸鈣及蛋白物等正常營養成分，但台北市衛生局最新公布的檢驗結果中，卻在有沉澱物的營養品中驗出黴菌及酵母菌，由於兩者有落差，因此北市衛生局也要求亞培公司再了解，隨後將再次抽驗。

不過，潘志寬也強調，黴菌、酵母菌都是生活當中相當常見的微生物，若是導致產品變質、發酵，在保溫試驗中產品一定會「膨罐」，但因驗出的菌量相當微量，保溫試驗、性狀檢查等都沒有異常，因此整體評估並無異常。

潘志寬說，現行法令並沒有明訂營養品中的黴菌、酵母菌限量，因此驗出微量黴菌、酵母菌並沒有違反食安法，除非是肉眼看到發霉或出現膨罐現象才屬違法，暫時不會要求同批號產品下架回收。（編輯：張銘坤）1080117