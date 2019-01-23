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吃阿斯匹靈防心臟病 研究：好處與出血風險相抵

最新更新：2019/01/23 11:12

（中央社坦帕22日綜合外電報導）健康者應該服用阿斯匹靈來預防心臟病嗎？這類見解頗具爭議，醫界看法也很分歧。今天公布的研究顯示，阿斯匹靈的確有好處，但都微不足道，且被出血風險升高這項壞處給抵消掉。

法新社報導，阿斯匹靈是一種血液稀釋劑，有助預防可能引發心臟病或中風的血管栓塞，但阿斯匹靈也會升高腦部和腸胃出血的風險。

根據刊登於美國醫學會期刊（Journal of the American Medical Association）的研究：「考量所有證據，阿斯匹靈對心血管帶來的益處不多，且與大出血風險相抵。」

這份統合分析檢視先前進行的10項研究，對象涵蓋平均年齡62歲的16萬4000多人。

研究人員發現，相較於對照組，服用阿斯匹靈者中風、心臟病和死於心血管疾病的風險「顯著降低」，但「大出血」的風險也相對增加。

從統計角度看來，服用阿斯匹靈的益處與風險相當。

英國開放大學（The Open University）應用統計學榮譽教授麥康威（Kevin McConway）解釋說：「假設一萬名未患心臟病的人不服用阿斯匹靈一年，61人會罹患心臟病或中風；而一萬名條件類似者服用阿斯匹靈一年，罹患心臟病或中風的人有57，只少了4人。」

麥康威補充說，服用阿斯匹靈的「缺點是大出血風險增加，顱內和腦部或腸胃都可能發生大出血」。

未服用阿斯匹靈發生這類大出血的機率是萬分之16；服用阿斯匹靈的人大出血機率則是萬分之23。

世界衛生組織（WHO）說，心臟疾病是全球頭號殺手，每年奪走1790萬條人命，占所有死亡案例的1/3。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080123

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