口腔癌腫瘤兩個月長5倍大 醫師籲勿僥倖

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）69歲葉姓男子左邊口腔原本有約1公分大腫瘤，兩個月後，惡化成5公分大的三期腫瘤，葉男趕緊就醫接受手術切除腫瘤，醫師呼籲，口腔癌腫瘤長得很快，病患千萬不要抱持僥倖心態。

衛生福利部立彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方今天指出，69歲葉男去年9月發現自己的口腔膜出現白斑，感覺有東西，就醫時接受電腦斷層檢查，也作了切片，檢查報告證實是惡性腫瘤，約有1公分大。

葉男當時認為，腫瘤只有1公分大，狀況不嚴重，加上忙著養雞和種火龍果，於是就拖著沒處理；到去年11月時，腫瘤越長越大，經友人轉介到彰化醫院就診，當時就發現腫瘤在短短兩個月長大5倍，成為5公分大。

許嘉方說，醫院檢查發現葉男的腫瘤已經惡化成為三期，因此趕緊幫葉男作手術切除，接下來還要進行放射線和化學治療，需要長期追蹤。

許嘉方表示，葉男有嚼檳榔的習慣，成為罹患口腔癌的重要因子，而口腔膜不會一夕之間長出腫瘤，民眾如發現口腔潰瘍很久無法痊癒，出現紅斑或白斑，黏膜表面粗糙或是纖維化，應儘早就醫，如果在口腔癌一期進行手術切除，癒後通常良好，如果等到三期才切除，還要接受放射線以及化學治療。

許嘉方說，大多數口腔癌的患者都有嚼檳榔的習慣，呼籲有嚼檳榔習慣的民眾定期接受檢查，避免罹患口腔癌。（編輯：方沛清）1080123