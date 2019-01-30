刮刮樂刮出賓士 中獎人開心尖叫轉送兒子

（中央社記者田裕斌台北30日電）台灣彩券今年針對面額新台幣2000元的刮刮樂「2,000萬超級紅包」二獎200萬元加碼賓士車，首輛賓士車在台南刮出，中獎人開心尖叫，當場直接把車送給兒子。

刮出二獎200萬元的「總盈彩券行」代理人李佩蘭表示，刮出大獎的客人是一位身形瘦小、年約50多歲的中年婦女，是店裡的常客，常常買300元以上的刮刮樂帶回家刮，中獎了再回來彩券行加碼購買，最近因接近農曆春節想要討個好采頭，比較常買面額500元以上的刮刮樂。

李佩蘭說，中獎當天這位幸運中獎人先是買了一張「2,000萬超級紅包」刮刮樂，刮中獎金1000元，用這個獎金再買一張刮刮樂，第二張又中2000元，第3次再次回到彩券行換一張回家刮，刮中「200萬元加賓士車」。

李佩蘭轉述中獎人說法，在重複看了多次刮刮樂上的數字和車子圖案，緊張的一直發抖，不敢相信真的中獎，趕快叫兒子陪她去投注站確認，沿路緊抓著彩券、深怕會被搶或是掉了，到投注站讓經銷商確認真的是刮中「200萬元加賓士車」，這對母子開心地尖叫，媽媽當場說：「車子給你，以後我就可以搭你開的賓士車四處遊玩。」

台彩表示，「2000萬超級紅包」提供5個「200萬元加賓士車」獎項，目前已經刮出1個，還有4個獲得200萬元並成為賓士車主的機會，3獎100萬元獎項共有300個，目前已刮出20個，還有280個100萬元的獎項。（編輯：鄭雪文）1080130