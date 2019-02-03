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春節大樂透加碼4/6

彩券頭彩億萬富翁特徵有哪些 財神爺偏好小眼睛

最新更新：2019/02/03 11:29

（中央社記者田裕斌台北3日電）台灣彩券每年都創造數位億萬富翁的誕生，不過，過去3年幸運中得新台幣1億元以上頭彩獎金的得主，面相也有所改變，大眼睛已經不流行，財神爺近2年喜歡小眼睛。

根據台彩統計，過去3年每年平均都有超過20人中得1億元以上的頭彩獎金，中獎人年齡層有愈來愈大的趨勢。2年前頭彩中獎人年齡多落在40至49歲，去年中獎人年齡層變老，上升至50至59歲，顯示電腦型彩券投注也有「老年化」的危機。

就面相而言，2016年的億萬得主還是圓形臉、大眼睛、蒜頭鼻、櫻桃小嘴為主流；但去年已有不少改變，橢圓形臉、小眼睛、高鼻子、大嘴巴成為主流。血型也從2016年的A型，近2年都是O型居多；至於生肖每年都不同，2016年以屬蛇、屬鼠者居多，2017年屬猴大旺，去年則是屬馬中得大獎的機率大增。

此外，星座也是風水輪流轉，2016年以風象的天秤座與水象的天蠍座，中大獎的機率偏高；2017年則以土象的魔羯座獨領風騷，去年火象的牡羊座榮登最會中億元以上大獎的星座。

台彩也統計，近3年財神爺最青睞的縣市是新北市，連續3年都蟬聯中得億元大獎最多的縣市，分別中了6注、5注、4注；台北市雖然投注額大，但僅在2016年中了4注、去年中了2注。至於最會中威力彩頭彩的台中市2016年中了4注頭彩，2017年中了2注頭彩，去年光環退燒，沒有擠進最會中頭彩縣市的前3名。（編輯：張良知）1080203

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