障礙女性就醫困境多 有人生產差點喪命

（中央社記者陳偉婷台北11日電）就醫環境不友善，有身障女性因無法上婦科檢查床，被醫師拒絕看診；聽障媽媽生產時因聽不到麻醉指令致麻醉失敗，產程陷入昏迷，差點命喪產台。

「3年前在婦產科診所做抹片，因我脊椎側彎、骨盆走位，鴨嘴一進陰道時我喊痛，醫生立刻說這樣沒辦法檢查，讓人很錯愕，從此再也不敢檢查」。

「想做乳房攝影，但檢查設備需要能站立10分鐘，且要貼近儀器。醫護人員沒有和我討論如何調整檢查過程，直接告知因為我身體功能的原因無法檢查」。

這些經驗述說，來自台灣障礙女性平權連線「身心障礙女性婦、產、乳房就醫經驗」調查。結果發現，就醫困境多，其中以缺乏無障礙、環境設備和友善支持最為嚴峻。

台灣障礙女性平權連線秘書長蔡亞庭接受中央社記者採訪時表示，調查結果發現，有些障礙女性沒有婦科就醫經驗，原因是缺乏無障礙環境跟支持，如擔心無法配合檢查方式、無人協助沒辦法上檢查台、擔心醫護人員態度不佳。

至於曾有婦科等就醫經驗的女性，看診遇到的阻礙也很多元，包含檢查台太高、沒有移位設備、無法配合檢查器材或檢查方式、更衣間太小難以使用。甚至有障礙者遇到醫護人員未說明、討論檢查過程就直接以「身體功能」為由拒絕檢查；也有聽障者和醫護溝通吃力，無法完整了解檢查內容。

育有2子的林女士（化名）因聽障需要讀唇或筆談，她分享就醫經驗時說，以前產檢時醫生總是隔著口罩與她對話，她常聽不懂、無法正確吸收訊息，也曾拜託醫師拿下口罩，但醫師以不方便為由，請護理師代答，她想了解胎兒狀況卻總要二手傳播。

生產的狀況更是驚險，林女士說，生產前要背對麻醉師打無痛分娩，因產房人力不足，無人可以協助讀唇，她無法接收麻醉師指導口令而麻醉失敗，導致她在即將生產之際昏迷，母子都陷險境。

就醫治療、檢查本該是每個人應受保障的自由，政府也提供癌症篩檢等「福利」，但因缺乏無障礙環境與合適的檢查儀器，障礙者根本無法用。

有障礙女性分享：「衛生所年年通知我做乳房攝影，因為被告知無法上攝影車而轉介到附近醫學中心，卻一樣因為無法站立而無法檢查，深感遺憾。」也有受訪者說「乳攝巡迴車都有高階梯，爬都爬不上去，令人生氣，歧視我們，漠視我們的檢查權益」。

當障礙女性成為母親，他們帶小孩看醫生也成難題。脊髓損傷者方羚受訪時表示，診所多半沒有無障礙環境，門口常有階梯；有些診所雖設斜坡，但沒有考量坡度太斜，輪椅還是上不去。就算順利進到診所，診間的門太小，輪椅無法進入，只能麻煩醫護出來診間外幫忙看診。

方羚通常選擇到大醫院，雖然環境比較友善，但另一個問題又出現，許多行動較不方便的障礙者、老年人都到大醫院看診，無障礙停車格「僧多粥少」，往往一位難求，光是等車位就要花掉數十分鐘。

蔡亞庭因罹患罕病，24小時都要有人協助，就醫也需要家人陪同。她談到難忘的就醫經驗時說，媽媽陪著她看診，「醫生全程都不理我，只跟我媽媽說話」，連問診都只聽媽媽回答。蔡亞庭當場向醫生表明：「其實你可以問我本人」，但醫生仍持續只跟媽媽對話。

「障礙者在一些醫護人員眼中，好像沒有自主性，不是一個主體，而是一個附屬品，是總是需要被照顧的人」。蔡亞庭說，若習慣把障礙者看成「病人」，等於弱化了障礙者可自主表達的能力，醫病關係不對等也讓人感受不佳。

蔡亞庭說，「社會對障礙者的支持，破了太大的洞」，儘管障礙者權利有法律保障，但現實充滿困難。多數人談到「無障礙」時仍停留在「建築空間」的無障礙，沒意識到環境氛圍、設備和人的同理支持的不足，也是障礙者健康平權的絆腳石。希望政府正視相關問題，改善障礙者就醫環境。（編輯：陳清芳／黃于）1080211