醬油標示規定遭糾正 食藥署將找專家研議

（中央社記者陳偉婷台北17日電）衛福部今年上路的包裝醬油製程標示規定遭監察院糾正。食藥署食品組副組長魏任廷今天說，現行規定是以實地查核製程是否與標示相符，有為民把關，但會參考監委意見再研議。

衛生福利部「包裝醬油製程之標示規定」1月正式上路，要求醬油產品應於包裝明顯處，依其製程標示「速成」「水解」「混合（調合）」或「釀造」字樣。

不過，監察院監察委員田秋堇、蔡崇義調查後認為，衛福部訂定規定過程草率，且刪除鑑別醬油是否為「釀造」的關鍵指標「果糖酸」含量，未能嚴謹為民眾把關。監察院14日通過田秋堇、蔡崇義提案，糾正衛福部暨食藥署。

魏任廷下午受訪時表示，當時草案研擬時先邀集專家學者討論，參考國際規範後訂定草案，經2次預告，且舉行過3次業者說明會蒐集相關意見，在107年3月公告並在今年1月正式上路。

現行的規定是要求業者以實際製程來標示，魏任廷表示，如果業者製程是用釀造且達一定標準，就可標示釀造，若是其他做法，如酸水解、混合等，因不同製程會有不同風味，必須誠實標示讓民眾有選擇權。

魏任廷說，監察委員調查很用心良苦，提出「果糖酸」作為檢驗的鑑定基準，因水解過程會產生果糖酸，若產品果糖酸濃度過高卻又標示釀造可能就是標示造假，可透過檢驗揪出違規。但現在的做法是以實地查廠來了解工廠製程和標示是否相符，也可達到監督功能。

魏任廷表示，日本、韓國的醬油標示相關規定也沒有採用果糖酸指標，但將參考監委意見，再找專家學者討論。（編輯：管中維）1080217