成人異位性皮膚炎 醫師：不要放棄治療

（中央社記者郝雪卿台中19日電）中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如今天表示，在台灣異位性皮膚炎罹病率以10歲以下兒童最高，部分到成年仍然反覆復發，有人甚至放棄治療，現在有新療法可以改善病灶。

賴柏如指出，多數民眾都認為異位性皮膚炎不是嚴重的疾病，在台灣異位性皮膚炎罹病率以10歲以下兒童族群最高，其中約10%兒童的病症會隨年齡增長而轉好，甚至會痊癒，但有些患者到成年都無法擺脫反覆復發的糾纏。

賴柏如表示，根據統計約每3名成人患者中就有1人是中重度病情，全身病灶面積超過10%，嚴重搔癢難耐。除承受難忍的生理症狀外，也因長期睡眠品質不佳、擔心隨時復發的心理壓力，或是對外貌缺乏自信，導致社交、生活、工作、求學上的退縮，甚至有憂鬱及焦慮傾向。

賴柏如以一名18歲的高中生為例，這名學生因為課業壓力而病情大爆發，全身30%體表面積都是紅疹病灶，布滿抓痕，還曾因為傷口感染而住院治療，患者也接受外用藥物及口服免疫調節劑等治療，甚至喝符水等非傳統治療都嘗試過，仍然反覆復發，影響課業學習及日常生活。

賴柏如說，去年12月這名學生開始接受新型生物製劑治療，4週後病情大幅改善，紅疹面積得到緩解不再感到搔癢，睡眠品質也變好。

賴柏如認為，除了施打生物製劑外，如果再加上局部病灶併用外用類固醇，兩者持續治療一年後，約2/3患者的患部面積及嚴重程度都能改善逾75%，同時穩定控制及改善生活品質。（編輯：黃世雅）1080219