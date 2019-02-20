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菲國驚傳疑似MERS病例 隔離觀察中

最新更新：2019/02/20 15:45

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）菲律賓驚傳中東呼吸症候群（MERS）疑似病例，這名身份未被公開的病例現正接受隔離觀察，而他被送診的醫院也暫時關閉，進行消毒。

菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）今天在廣播節目中說，疑似病例是一名在中東地區工作的菲勞，今天被送進拉古納省（Laguna）的拉古納醫師醫院（LDH），經診斷懷疑感染MERS，立即轉送大馬尼拉地區的「熱帶醫藥研究所」（RITM）隔離觀察。

拉古納醫師醫院位於馬尼拉以南大約92公里處，院方今天在臉書上宣布，急診室正對外關閉以進行消毒。

MERS是由中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）引起，症狀包括發高燒、咳嗽、呼吸困難，有時甚至還會腹瀉，目前仍無藥可根治，病患只能服藥減輕症狀。

世界衛生組織網站說，MERS確診病例的死亡率為35%。

菲國衛生部表示將密切監控這名病人，病人的家人現在也被要求自我隔離，如果21天到28天之間出現染病症狀，將被送進熱帶醫藥研究所作進一步的檢查。

2014年4月間，菲律賓出現首例MERS病例，由一名在阿拉伯聯合大公國工作的菲籍醫務人員傳入。（編輯：高照芬）1080220

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