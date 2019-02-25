保障房東及房客 包租轉租契約6月上路

（中央社記者余祥台北25日電）為保障包租業與房東及房客間的權益，內政部23日公告住宅包租、轉租契約，自今年6月1日起實施，將來包租業者與房東及房客簽訂的契約，若違反規定，除契約條款無效外，得依消保法規定，最高還可處新台幣30萬元罰鍰。

內政部表示，租賃住宅包租業是指承租租賃住宅並轉租，擔任專業二房東的角色。在106年12月27日「租賃住宅市場發展及管理條例」公布後，內政部積極在推動包租代管專業服務制度。

為提供包租業與房東及次承租人間更全面性的保障，依租賃條例的授權，內政部公告「住宅包租契約應約定及不得約定事項」，適用包租業與房東間；「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，則是依消費者保護法訂定應記載及不得記載事項，適用包租業與房客間。

內政部指出，這次公告的包租契約，對於租賃雙方共同的權利義務，包括押金上限、提前終止租約、使用租賃住宅之限制、修繕、室內裝修、租賃雙方之義務及責任、租賃住宅返還及遺留物處理等均有規範。今年6月1日上路後，若違反者，契約條款將無效；應約定的事項，卻未記載於契約者，則仍會構成契約的內容。

另轉租契約方面，為防範包租業利用契約條款限制或剝奪房客應有的權益，若訂有不得記載事項，包括不得約定房客不得申報租賃費用支出、遷入戶籍、稅賦增加之負擔及稅費轉嫁等，違反者，除契約條款無效外，得依消保法規定，最高還可處新台幣30萬元罰鍰，以保障租屋者權益。

內政部指出，包租、轉租2項契約將於今年6月1日實施，未來可提供租賃雙方更公平的交易機制，大幅提升住宅租賃雙方權益保障。（編輯：李信寬）1080225