自駕車試營運 行政院：預計6月可申請

科技部與國家實驗研究院打造的台灣智駕測試實驗室位於高鐵台南站附近，以模擬街道場景設置十字路口、行人穿越道、圓環等13種場域情境，規劃6種不同複雜程度的行駛路線模式。中央社記者楊思瑞攝 108年2月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）行政院表示，預計自6月起，自駕車廠商將與營運商、地方政府組隊，並依據無人載具科技創新實驗條例，申請開放或半開放場域的試營運，推動明年特定路線自駕巴士服務上路。

全台首座封閉環境自駕車測試場域「台灣智駕測試實驗室」今天正式開幕，總統蔡英文、前行政院長賴清德、科技部長陳良基、台南市長黃偉哲等人均出席活動。包含宏碁、成大、工研院與車王電、7StarLake、台灣智慧駕駛及豐榮客運等廠商，示範自駕車道路實測情況。

行政院科技會報辦公室表示，沙崙自駕車測試場域是台灣第一座針對自駕車技術測試所設計的測試場域，除了有符合國際標準的交通情境，模擬建築物街景、鐵路平交道、綠蔭、隧道、特殊路面及停車區。值得注意的是，沙崙自駕車測試場域因應台灣交通特色，設計併排停車、路邊機車等13種常見路況，是最具東南亞交通特色的測試環境。

科技會報辦公室表示，預計從今年6月開始，自駕車廠商將與營運商、法人、地方政府等組團，依據「無人載具科技創新實驗條例」申請開放或半開放場域的試營運，完成自駕巴士上路規劃，並且推動明年特定路線自駕巴士服務上路。

科技會報辦公室說，政府將持續協助產、學、研界提升自駕車測試功能，也會協助國內廠商接軌國際，讓台灣順利進入無人載具系統關鍵產業鏈，成為技術輸出國。

科技會報辦公室進一步指出，為了加速台灣自駕車產業快速發展，在「無人載具科技創新實驗條例」通過後，各部會將分工提供完善測試環境，以利自駕車科技、服務與營運模式的體驗與展示。

為了整合政策、法律、預算、場域，行政院科技會報辦公室自去年8月開始協調相關部會，並與台北、台中與台南等地方政府，偕同廠商及法人合作；立法院在去年11月三讀通過「無人載具科技創新實驗條例」，蔡總統於去年12月公布條例。經濟部、交通部預計於今年6月前各別完備4項授權辦法，正式受理廠商申請。（編輯：林興盟）1080225