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病人滿到大廳 台大急診爆量逾百人等住院

最新更新：2019/02/26 13:53
根據全國重度急救醫院急診即時資訊，台大醫院26日有超過百人等待住院，大廳兩側有不少人坐在輪椅上等待。中央社記者陳偉婷攝 108年2月26日
根據全國重度急救醫院急診即時資訊，台大醫院26日有超過百人等待住院，大廳兩側有不少人坐在輪椅上等待。中央社記者陳偉婷攝 108年2月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）台大醫院急診爆量，根據全國重度急救醫院急診即時資訊，台大醫院今天有超過百人等待住院。病人從醫院走道漫出大廳兩側，不少人坐輪椅等待，已向119通報台大急診滿床。

一名外籍人士日前在臉書分享，因肚痛、嘔吐持續無法緩解下，必須就醫。但因美國的保險已經失效且沒有健保身分，很擔心醫療費用。他到台大醫院急診就診後，20分鐘內就接受了醫療處置，也照了超音波，且在後續醫療照護下，迅速恢復健康。

該名外籍人士分享，此次就醫費用僅花費美金80元（約台幣2500元），讓他大讚台灣的醫療環境，有快速、優質的護理，而且不用高昂花費。這則貼文獲得超過8.5萬人按讚，也有15萬人分享。

台灣醫療的快速方便令人稱讚，但大醫院急診時不時壅塞的狀況也是多年來難解的議題。

根據全國重度急救醫院急診即時資訊，台大醫院急診上午就有超過百人等待住院。不具名的臨床醫師表示，近日台大醫院急診病人都很多，病人從急診前走道滿到醫院大廳左側，今天上午則是連大廳右側都排滿病人，一度排到郵局附近。

記者實地走訪觀察，急診床位全滿，有的病人坐輪椅，陪病的家屬也坐在一旁，靜靜等候。

一名急診主治醫師受訪表示，這是他在台大急診首度看到這麼多病人的狀況，但並不是爆發疫情，有些病人是本來就有疾病，因過年時返家過年，結果要回來住院卻沒有床位可住，只好先塞在急診，「病人真的很可憐」。

台大醫院急診醫學部主任方震中接受中央社記者訪問時表示，台大急診一天起碼要收300名病患，今天上午一度有180等待住院，急診醫療團隊只能盡量幫忙收住院或勸病人轉院，但有些老人家堅持要在台大就醫，轉院並不容易，形成很多人塞在急診的狀況。

方震中表示，台大急診壅塞狀況可能短期難以化解，因病人還是持續送進台大急診，就算已通報救護車別再把病人送來，病人也會堅持要來，希望大家一起幫忙，一直送進台大醫院也難以消化。（編輯：陳清芳）1080226

根據全國重度急救醫院急診即時資訊，台大醫院26日有超過百人等待住院，醫院內走道有許多躺著吊點滴、坐輪椅等待住院的病患。中央社記者陳偉婷攝 108年2月26日
根據全國重度急救醫院急診即時資訊，台大醫院26日有超過百人等待住院，醫院內走道有許多躺著吊點滴、坐輪椅等待住院的病患。中央社記者陳偉婷攝 108年2月26日
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