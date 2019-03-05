笑臉回高雄復健 傘兵秦良丰：蠻高興的

傘兵秦良丰（前中）在107年5月發生跳傘意外，送醫搶救奇蹟存活，歷經10個月治療已能攙扶行走，5日從台北三總轉院到國軍高雄總醫院住院復健，秦良丰滿臉笑容受訪說「回到熟悉的地方，蠻高興的」。中央社記者程啟峰高雄攝 108年3月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）傘兵秦良丰去年5月執行反空降操演墜地重傷後奇蹟存活，歷經近10個月來治療已能攙扶行走，今天下午從台北三總轉院到國軍高雄總醫院住院復健，一路笑臉迎人大呼「蠻高興的」。

秦良丰去年5月發生跳傘意外，送醫搶救奇蹟存活，上午由家屬陪同從台北轉院回高雄復健，下午由家人推著輪椅出高鐵左營站，面對大批媒體，他說「半年多沒回來，會想家」，秦良丰隨後由家屬協助搭上國軍高雄總醫院復康巴士回院檢查，展開漫長的復健療程。

秦良丰一路笑臉迎人，臉上難掩好心情，他帶著笑容受訪說：「回到熟悉的地方，蠻高興的。」

國軍高雄總醫院神經外科醫師歐建佑受訪說，秦良丰「很爭氣」，受傷至今7、8個月來從原本肌力不到1分，進步到目前的3、4分，正常人是5分，現在可經由人攙扶站立進步很大，實在不容易。

歐建佑又說，院方接下來幾個月將延續秦良丰在台北的復健治療，把握復健黃金期，已為秦良丰規畫住院復健療程每天約6小時，從早到晚包括手部、腳部腳踏車、自己推車走路等復健治療，中間還穿插心理及復健諮商與中醫針灸治療。

他指出，秦良丰頸椎受傷的恢復將進入高原期，復元會停滯一段時間，需精神科、心理諮商師支持心理素質，只要撐過這段期間，「應會再往上爬，希望他能早日自主走路，回歸家庭。」 （編輯：黃世雅）1080305