醫院遭控未妥隔離致傳染流感 衛生局初查合格

有民眾指苗栗為恭醫院3人病房內與鄰床距離近，其中有患者確診為A型流感，院方卻未做好隔離、防疫，也未提醒同房病人做好防範，導致房內含患者及照顧者共4人遭感染，衛生局獲知後，5日派員前往，初步稽查皆合格。圖為院內同型3人病房。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）有民眾上網爆料在苗栗縣頭份市為恭醫院照顧住院病患，卻遭隔壁病床傳染A型流感，質疑院方未做好防疫隔離，因未宣導導致3人房中4人被感染；苗栗縣衛生局今天初步查核合格。

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠指出，目前仍是流感流行期，全國已有617名流感重症患者，其中53名死亡，苗栗縣有20餘名流感重症，但沒有死亡案例，今天從網路得知為恭醫院同一間病房有4名流感患者，立即前往稽查，經初步查核，確認醫院在流感季節期間的防疫措施都是「合格」，但未來仍將不定期進行抽查。

上網爆料的鍾姓女子在臉書社團「爆料公社」貼文指出，為恭醫院病房內與隔壁床距離只有15至30公分，鄰床患者確診為A型流感，院方沒有確實做好「呼吸道隔離」，也未提醒左右兩床病人做好防範措施，導致一間3床病房內，連同患者及照顧者，有4人遭感染A型流感。

鍾女更指出，護理師給藥沒有「三讀五對」，有一天超過3班沒有檢查病人身上「管路」，固定管子的繃帶掉了沒人發現，還是家屬自己反映，幾位護理人員得知這間病房有A型流感患者，還竊竊私語的唸「趕快撤退」。

為恭醫院副院長沈建業表示，這間病房內有3床患者，確實有2床相鄰的病患和看護，共4人確診為A型流感，但2名患者分別為肺炎和氣胸，並非因為流感而住院，因此是否為群聚感染，已通報疾管局進行調查。

沈建業表示，醫院收治病患，疾病傳染率本來就比外面高出很多，因此平常都依照疾管局規定，要求護理人員、提醒院內人士「勤洗手、戴口罩」，至於病床與病床之間的距離，也依規定相隔1公尺以上，可能是看護挪動病房內的躺椅，才會造成「比較擠」的情況。

陳淑珠表示，將不定期抽查醫療照護機構流感感染管制措施，並呼籲民眾前往醫院就診或探視親友，應戴口罩、進出前後都要以酒精或肥皂洗手，保護自己也保護家人健康。（編輯：李錫璋）1080305