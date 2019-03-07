賞稻浪海浪 長濱雙浪金剛馬拉松順遊小鎮

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「2019長濱雙浪金剛馬拉松」，即日起開始報名，不論全馬組、半馬組還是樂活組，出發後3公里即踏上網美打卡聖地「金剛大道」，兩旁迎風搖曳的稻浪與遼闊太平洋的海浪映入眼簾。（東管處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年3月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）能欣賞稻浪和海浪的「長濱雙浪金剛馬拉松」，即日起至4月5日止報名，並與觀光局推「小鎮漫遊年」結合，5月5日在台東長濱國小開跑時間提前於黎明破曉前出發，迎接日出美景。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「2019長濱雙浪金剛馬拉松」，今年特別增加花蓮玉里車站周邊的住宿資訊，活動當天早上安排花蓮、台東、玉里火車站的接駁車接送往返會場，讓跑友可提前一天漫遊花東，免於舟車勞頓。

賽事路線從長濱國小出發，不論全馬組、半馬組還是樂活組，出發後3公里即踏上網美打卡聖地「金剛大道」，兩旁迎風搖曳的稻浪與遼闊太平洋的海浪映入眼簾。

接著沿台11線行進，沿途經過八仙洞、長虹橋、北回歸線標碑等景點，以及原民部落，跑友可欣賞多元風貌和東海岸絕美景致。

東管處表示，長濱鄉公所將延續往例，在活動前一晚舉辦「來長濱吃辦桌」，在地業者端出自家拿手菜，加上豐富的伴手禮及精彩的野台表演，已成為金剛馬拉松壯闊雙浪景色外的最大特色。（編輯：張芷瑄）1080307