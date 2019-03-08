完整保存龍崎地景 環團盼擴大規劃自然保留區

（中央社記者王揚宇台北8日電）環團今天召開記者會呼籲，中央及地方政府應就文資法相關規定，盡速辦理台南市龍崎牛埔自然地景保存作業，期待未來能將舊有的龍崎炸藥工廠全區341公頃，均劃設為自然保留區。

歐欣環保股份有限公司計畫在台南市龍崎區設置南區事業廢棄物綜合處理中心，引發環境保護團體及當地居民反對及抗議。今年1月，台南市長黃偉哲宣布指定為暫定自然地景，歐欣開發暫時停工。

台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會等多個環保團體與民進黨立委陳曼麗等人，今天共同召開「呼籲小英政府落實保存龍崎地景承諾」記者會，而根據環保團體發布的新聞稿指出，今天依照文化資產保存法相關規定，分別向台南市政府、農委會林務局提出「具自然地景價值者提報表」，希望中央與地方主管機關能盡速審查並列冊追蹤。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，肯定台南市政府之前就遇有緊急狀況的41公頃掩埋場預定地，依法暫定自然地景，也期待未來能將退輔會原龍崎炸藥工廠全區341公頃面積，均劃設為自然保留區，完整保存地景。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，自然保留區3項指定基準只要符合其中一項，即得以劃設為自然保留區，而本區有條件符合這3項，加上舊有炸藥工廠所留下的工業遺址，也是重要文化資產，可規劃為歷史記憶空間。

蘇貞昌今年2月列席立法院施政總質詢時說，龍崎區事業廢棄物掩埋場3月10日到期的設置許可不再延期；如果台南市政府認定是自然地景，這地方就不可能做掩埋場。（編輯：蘇志宗）1080308