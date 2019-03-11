烏魚子故鄉C肝盛行 高醫愛肝聯盟搶救

（中央社記者程啟峰高雄11日電）「烏魚子故鄉」高雄梓官區名列台灣五大C型肝炎盛行地區，高醫大醫療體系組「愛肝大聯盟」今天起派醫師進駐漁村看診，進行C肝就地篩檢並醫療防治，衛福部長陳時中南下揭牌。

「高醫梓官C肝整合照護中心」門診設在梓官區赤崁里活動中心，下午由陳時中、高市府衛生局長林立人、高醫大董事長陳建志、校長鐘育志、高醫大附設醫院院長侯明鋒、台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇等人聯袂揭牌，並簽署「台灣C肝根除宣言」。

陳時中表示，世界肝炎聯盟（WHA）及世界衛生組織（WHO）以「2030年滅絕肝炎」為目標，衛福部積極規劃國家C型肝炎防治計畫，健保署1月起全面給付C型肝炎全口服新藥，希望提前在2025年根除C肝。高醫C肝整合照護中心精銳盡出展現根除C肝決心，希望從梓官區踏出成功的第一步。

高醫大副校長余明隆說，梓官區人口約3萬6500人，以務農、捕漁為主，早期因公衛醫療資源不足，民眾生病習慣點滴注射，針頭器械消毒不佳等因素導致C肝流行。據高醫肝炎防治中心與台灣肝臟學術文教基金會調查發現，當地C肝成人感染率達3成，甚至有村落每3人就有1人感染C肝，但接受C肝治療比率不到1成。

他認為，居民就醫意願低與病識感低、就醫不便及擔憂藥物副作用等因素有關。「若只在大醫院等待病人就醫，C肝控制功效不大」，高醫於是走出醫院於赤崁里活動中心設置C肝篩檢站，方便當地民眾就醫。

侯明鋒表示，高醫2月剛到台東大武鄉衛生所看診，現在又到梓官鄉服務，解決病人到不了醫院的困境，這是高醫關懷偏鄉弱勢、實踐社會責任的具體行動，希望透過這種「外展門診」模式，鼓勵患者主動篩檢、積極就醫、早期治療，早日脫離「肝」苦。

高醫梓官C肝整合照護中心每週開設3診，派醫師駐診與護理師、藥劑師、醫檢師及醫療行政人員等提供全方位在地服務，方便當地民眾就近接受C肝防治超音波、抽血等檢查及C肝治療。（編輯：翁翠萍）1080311