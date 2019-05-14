男子睡醒腳麻走不動 甲狀腺亢進惹禍

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市35歲男子某天早上起床後突然發現雙腳無力，無法下床行走，由救護車送到醫院急診室。醫師檢查後發現是甲狀腺亢進引起，呼籲民眾不要輕視初期症狀，應儘早接受治療。

奇美醫學中心內分泌暨新陳代謝科主治醫師葉美成今天在院內衛教宣導會中表示，這名病患在就診時表示，近半年來常有心悸感；同時有食慾大增，體重卻下降超過10公斤的狀況。不過，病患卻一直不以為意，也沒有就醫。

葉美成表示，檢查後發現是甲狀腺亢進引起的「週期性低血鉀麻痺」。病患經住院治療後，雙腳麻痺的症狀恢復，甲狀腺亢進獲得控制，出院後持續接受追蹤。

她說，甲狀腺機能亢進發病原因與基因、遺傳、環境、吸菸和壓力等問題有關，女性病患比男性病患多；但男性病患因「週期性低血鉀麻痺」，導致腳麻無法行走的狀況卻不少見。有些病患會誤以為是其他原因引起，忽略甲狀腺亢進的可能性。

葉美成表示，甲狀腺機能亢進常出現心跳變快、手抖、失眠、脾氣暴躁、大便次數增加、食慾大增、體重減輕、脖子較腫大、眼睛呈現有點驚訝狀甚至突出。如果在發病初期就接受治療，效果會比較好；但若長期未就醫，可能出現骨質疏鬆，甚至惡化成會危及生命的「甲狀腺風暴」，民眾不可輕忽。（編輯：方沛清）1080514