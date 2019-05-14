高市某國小班級類流感群聚疫情 衛生局裁罰

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄市某小學爆發班級類流感群聚疫情，有學生出現類流感及上呼吸道症狀未即時警覺，校方延遲處置，高雄市衛生局將依傳染病防治法裁罰，並要求依查核輔導建議事項限期改善。

高雄市衛生局今天說，5月10日晚間接獲這所國小通報疑似上呼吸道感染群聚事件，11日至12日督導一年級教室環境清潔及學生健康監控等防疫措施，防疫人員13日至學校調查發病學生就醫及請假紀錄。

防疫人員發現一班級於4月28日至5月10日共有20名學生陸續出現發燒、咳嗽等上呼吸道及類流感症狀，其中15名經醫師診斷為B型流感，17名服用抗流感病毒劑。4月28日至5月7日有5名學生出現類流感及上呼吸道症狀未即時警覺，且其中2名學童在發生症狀後仍到校上學，研判為引發此波疫情主因。

高雄市衛生局將裁罰新台幣3000元至1萬5000元，並督導校方加強持續追蹤學生健康狀況、落實環境清潔消毒、全班戴口罩及手部衛生、生病不上課及暫停大型集會等，也要求校方依查核輔導建議事項限期改善並提報檢討改善報告書，校方也決議這班級5月13日至19日停課7天。（編輯：翁翠萍）1080514