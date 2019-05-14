防範失智症 WHO：勤運動與避免抽菸

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天發布首份防治失智症的衛教指南，並說防範認知能力下降的首要之務就是勤運動。

世衛組織發布這份名為「減少認知能力下降與失智症風險」（Risk reduction of cognitive decline and dementia）的報告，也納入戒菸、健康飲食與避免酗酒的建議。

報告指出，治療高血壓、高膽固醇與糖尿病，也可降低罹患失智症的風險。

世衛專家喬達里（Neerja Chowdhary）表示，這項研究並未探討吸食大麻與失智症的相關性，也未涵蓋環境因素，雖然有些證據指出失智症與汙染有關，而睡眠品質不良的相關性礙於證據有限，因此未納入建議事項中。

喬達里並且指出，維他命與營養補充品對於防範失智症並無助益，若攝取太多甚至可能有害。

不過，並沒有充分的證據可支持認知訓練或社交活動能延緩失智症的發生，也沒有足夠的證據可證明抗憂鬱藥物或助聽器有幫助。

世衛組織助理秘書長任明輝指出，失智症影響全球約5000萬人，每年新增近1000萬個病例，在2050年之前，這個數字將增加兩倍，而在2030年之前，照顧失智症患者的費用預計將達到2兆美元。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080514