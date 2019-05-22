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改善內湖交通 堤頂大道2段下午尖峰時段禁停

最新更新：2019/05/22 14:41
為改善北市內湖科學園區尖峰時間交通情況，堤頂大道2段路邊停車格將實施下午尖峰時段性禁止停車，6月3日起加強取締及拖吊。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年5月22日
為改善北市內湖科學園區尖峰時間交通情況，堤頂大道2段路邊停車格將實施下午尖峰時段性禁止停車，6月3日起加強取締及拖吊。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年5月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）為改善北市內湖科學園區尖峰時間交通情況，台北市警察局交通警察大隊今天表示，堤頂大道2段路邊停車格將實施下午尖峰時段性禁止停車，6月3日起加強取締及拖吊。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為改善內湖科學園區尖峰時間交通狀況，自去年9月起增派員警、義交加強疏導及取締交通違規，並請員警在路口執勤時，從用路人角度出發，主動提出道路交通號誌、設施改善建議。

經觀察發現，下午尖峰時間堤頂大道（往南）車流量大，交通警察大隊說，和台北市交工處、停管處等單位進行現場會勘後，決議將堤頂大道2段（樂群二路-樂群一路）路邊停車格實施下午5時至晚間7時30分的尖峰時段性禁止停車。

交通警察大隊表示，相關標誌牌面及路面標線已於5月中旬完工，即起實施全面宣導及加強勸導，提醒民眾下午尖峰時段不要違規停車；另從6月3日起加強取締及拖吊，盼透過實施時段性禁止停車，增加道路容量，藉此改善內湖科學園區尖峰時間交通狀況。（編輯：李亨山）1080522

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