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國道彰化員林段晚間封閉 護欄標誌恢復原狀

最新更新：2019/05/28 17:49

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）漢光演習今天演練戰機在國道起降的科目，過程順利。警方提醒，為了把因演習暫時移除的護欄標誌等恢復原狀，國道一號中山高彰化員林南下路段將從今晚10時封閉到明天早上6時。

國軍漢光35號演習今天早上在國道一號中山高速公路彰化戰備道，安排F-16以及幻象2000等各式戰機，總統蔡英文親臨校閱，演習過程順利成功；中山高速公路彰化到員林路段也因配合演習，昨天晚上10時開始封閉到今天中午12時，不過封閉路段提早到上午10時就開放。

目前國道中山高彰化戰備道南北雙向雖然已恢復通行，不過分隔南北車道的紐澤西護欄以及標誌等，為配合演習都已經暫時移除；彰化縣警察局今天指出，為讓國道彰化戰備道恢復原狀，中山高彰化到員林南下路段將從今晚10時起封閉到明天上午10時，工程單位將動用吊車將護欄等放回到原處。

警方指出，國道一號中山高彰化到員林南下路段封閉期間，走中山高要前往彰化市，可以從王田交流道接台一線省道，進入彰化市；至於要前往花壇鄉向員林市的民眾，可以從中山高彰化路段接國道福爾摩沙高速公路，再接台74線快速道路。（編輯：李亨山）1080528

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