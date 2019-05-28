第2例本土日本腦炎病例 美濃加強防疫

高雄市28日出現今年全台第2例本土日本腦炎病例，高市衛生局研判，個案是日前回妻子美濃區娘家感染，已針對個案疑似感染地點警戒範圍內的水稻田執行病媒蚊調查。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年5月28日

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市繼17日出現今年全國首例日本腦炎病例後，不到兩周今天又出現全國第2例。高市衛生局疫調研判，個案是日前回妻子美濃區娘家感染，已加強防疫，防範疫情蔓延。

高雄市政府衛生局指出，新增個案為50多歲男性，居住三民區，近期無國外旅遊史及動物接觸史，有糖尿病史，20日發燒、22日起出現情緒不穩、說話不清楚等症狀，經送醫學中心看診住院，24日通報疑似日本腦炎。今天經疾病管制署研判為全國第2例本土日本腦炎確診個案，目前男子已退燒、意識清楚仍在加護病房住院中。

衛生局疾病管制處接獲通報後展開疫調，男子平日活動地點以三民區住家及工作地為主，住家附近無豬舍及水稻田等高風險環境。已對同住的妻子，以及在美濃區活動地3名接觸者完成採檢送驗，結果未見有疑似症狀者。

另外，衛生局疫調發現，5月11日個案陪同老婆回美濃區娘家，當地附近有水田，相距約250公尺處有1處畜牧場、距離3公里內則有3處畜牧場。衛生局在當地多處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲，依個案潛伏期活動史研判感染地為美濃區。

衛生局上午在美濃區公所召開日本腦炎前進指揮會議，決議由農業局儘速提供警戒範圍內母豬疫苗接種情形及養豬戶清冊，並加強督導個案活動地警戒範圍內畜牧場防蚊管理。

明天也將公告美濃區水稻田三斑家蚊防疫措施，針對個案疑似感染地點警戒範圍內水稻田執行病媒調查，並於周邊畜牧場及高風險場域懸掛捕蚊燈，展開日本腦炎病媒蚊密度監測作業。

美濃區衛生所已加強轄內適齡兒童的疫苗催種工作及社區衛教宣導。衛生局也將訪視個案美濃區活動地警戒範圍內醫療院，呼籲醫療院所提升日本腦炎警覺性，加強疑似個案通報，嚴防疫情擴散。日本腦炎每年5至10月為流行季節，其中6、7月為流行高峰期，高雄市今年累計2例確診病例，去年同期則有5例。(編輯:孫承武)1080528