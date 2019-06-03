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年助800燒燙傷者重回社會 陽光基金會經費告急

最新更新：2019/06/03 17:06
陽光基金會每年平均幫助約800名燒傷患者進行生活、心理重建，108年所需經費約新台幣4500萬元，目前僅募不到1成，3日呼籲善心民眾響應獻愛，幫助燒燙傷者重返生活常軌。（陽光基金會提供）中央社記者張茗喧傳真　108年6月3日
陽光基金會每年平均幫助約800名燒傷患者進行生活、心理重建，108年所需經費約新台幣4500萬元，目前僅募不到1成，3日呼籲善心民眾響應獻愛，幫助燒燙傷者重返生活常軌。（陽光基金會提供）中央社記者張茗喧傳真　108年6月3日

（中央社記者張茗喧台北3日電）陽光基金會一年幫助約800名大面積燒傷患者進行生活、心理重建，但近年捐款金額降低，今年所需的新台幣4500萬元經費僅募不到1成，呼籲善心民眾一同幫助燒燙傷患者重回社會。

接受陽光基金會服務的阿惠，一年半前在山上發生意外，全身高達80%燒燙傷，燒到胸部都見骨，送醫後一度失去生命跡象，在加護病房治療75天後幸運逃過死劫。

雖然撿回一命，但因燒傷後整個五官都變了，她回憶，第一次從手機螢幕的反光看到自己的臉不禁嚇哭，光是接受自己外觀就是一大考驗，行動上也只能以輪椅代步，吃飯、如廁都得靠家人協助，出院後迎接她的是又苦又挫折的復健之路。

為了重新學習自理生活，她入住陽光基金會的住宿機構，往返台北重建中心復健，白天她含淚忍痛復健，夜裡她則強忍著燒傷後全身刺痛搔癢的不適，積極思考明天要怎麼做才能讓自己更好。

一年半以來，她除了積極復健，也在治療師協助下，學習用幼童雙邊握把的吸管水壺喝水，用奶瓶刷替自己的背擦乳液，甚至能自己曬衣服、洗衣服，也能靠自己的力量踏上一開始難以跨越的階梯。

陽光基金會表示，燒傷患者從傷口癒合到疤痕穩定至少需要1到2年時間，但生理上的疤痕穩定後，隨之而來的是後續就業、社會適應問題，以及不知何時才能痊癒的心理傷疤，需要親友、社工、治療師、社會大眾不間斷的耐心陪伴與支持。

根據陽光基金會預估，今年燒燙傷患者所需經費約4500萬元、服務約800名燒燙傷患者，提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，但近年民眾捐款金額降低，截至目前僅募不到1成，呼籲社會善心人士踴躍捐款，幫助他們早日康復重返生活常軌，可洽捐款服務電話（02）2507-8006分機511洪小姐或上網https://ppt.cc/fmmQrx捐款。（編輯：管中維）1080603

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