雲林玉米田發現疑似秋行軍蟲 緊急採樣送驗

雲林縣12日接獲水林、四湖的農民通報發現疑似秋行軍蟲蟲跡，雲林縣動植物防疫所緊急採樣送驗，最快14日檢驗報告會出爐。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）秋行軍蟲危機逼近，台灣本島已有苗栗、宜蘭及嘉義3例確定，雲林縣今天也接獲水林、四湖的農民通報發現疑似蟲跡，雲林縣動植物防疫所緊急採樣送驗。

可能隨著季節風侵襲台灣的秋行軍蟲，在苗栗、宜蘭及嘉義3縣發現確定案例，疫情升高，嘉義縣隔壁的雲林縣今天上午及下午各接獲1例疑似案例通報。防疫人員緊急出動採樣送驗。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，上午有水林鄉農民通報，在玉米田裡發現疑似秋行軍蟲蹤跡，下午接獲四湖鄉農民通報也是在玉米田發現的疑似案例，已派員採樣送驗。

廖培志指出，縣內已設置稻禾科作物53處監測點，全面監控中，雲林接獲的2起疑似案例，都是在食用玉米田，初步檢視是幼蟲，已經採樣送驗，最快在14日檢驗報告出爐。

他指出，防檢局已公告11種緊急防治資材，包括5.87%賜諾特、11.7%賜諾特、100G/L（10% W/V）諾伐隆、20%氟大滅、18.4%剋安勃、5%護賽寧、10%依芬寧、20%依芬寧、75%硫敵克、48.1%蘇力菌、54%鮎澤蘇力菌，農友不用擔心無防治資材可用。

廖培志呼籲農民注意防範，秋行軍蟲的特徵，幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的4個斑點，可採用藥劑防治。

廖培志表示，秋行軍蟲主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353經濟作物。牠的外觀和斜紋夜盜蟲相近，但繁殖力更強，成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害。（編輯：陳俊碩）1080612