刮刮樂新玩法雙贏樂 頭獎10萬元達200個

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）台灣彩券公司宣布，將於17日推出刮刮樂全新玩法「雙贏樂」，不管全刮中還是全沒刮中，都可贏得頭獎新台幣10萬元，頭獎多達200個，總獎項超過104萬個。

台彩今天舉辦「刮刮樂媒體茶敘暨新品發表」，台彩總經理蔡國基說，統計今年前5月，公益彩券累計銷售額比去年同期成長44億元，年增7%，其中以刮刮樂為主的立即型彩券，成長幅度最顯著，前5月銷售額403億元，年增45億元，增幅達13%。

蔡國基表示，分析刮刮樂買氣佳的主因在於產品持續創新，舉例來說，今年刮刮樂除了現金獎項，也搭配增開商品獎項，另外也推出刮中就贏錢系列及新春賀歲片主題刮刮樂等，這類創新玩法彩券，合計前5月熱銷127億元，占總銷售額的1/3。

台彩指出，讓民眾慢慢刮、慢慢對為主要樂趣的益智延長型刮刮樂，也相當受到歡迎，前5月銷售額達73億元。

蔡國基說，為延續前5月刮刮樂買氣，將於6月17日推出全新益智延長型玩法的刮刮樂「雙贏樂」，每張售價100元，共有4個獎項（100元、200元、1000元及10萬元）、8種中獎方式。

雙贏樂根據「你的號碼」（共12個號碼）所中獎號碼的個數來決定中獎獎金，總中獎率29.93%。舉例來說，對中9個號碼或只對中3個號碼，可得獎金100元，對中10個號碼或只對中2個號碼，可得獎金200元，對中11個號碼或只對中1個號碼，獎金1000元，全部對中12個號碼或一個號碼都沒中，都可得最高頭獎10萬元。

台彩表示，「雙贏樂」最高頭獎10萬元多達200個，總獎項超過104萬個；與過去刮刮樂最不同的是，如果完全沒刮中，一樣也可得到最高頭獎10萬元，發揮「雙贏」特色。（編輯：張均懋）1080613