吳寶春前進星國 多款南洋風味麵包飄香

（中央社記者黃自強新加坡14日專電）吳寶春麥方新加坡旗艦店今天開幕，台灣麵包冠軍師傅吳寶春研發多款選用南洋食材、專為新加坡消費者設計的麵包，為新加坡式早餐增添多種選擇。

新加坡麵包物語集團與吳寶春合作在新加坡開設首家旗艦店，5月31日試營運，兩款獲獎的「荔枝玫瑰麵包」、「酒釀桂圓麵包」人氣超夯，每天都供不應求。

吳寶春團隊也研發多達60款產品，其中包括選用南洋食材、專為新加坡消費者設計的新口味，諸如Coffee C、海南雞、沙瓦蒂、冬炎菇菇與班蘭棒棒等南洋風味十足的麵包。

值得一提的是，沙瓦蒂麵包表層有奶酪絲，內餡是綠咖哩調製的雞肉；外表討喜的冬炎菇菇麵包，內餡包有新加坡的東炎雞，口感鬆軟、嗆辣十足。另外，內層夾入咖椰醬與奶油的班蘭棒棒麵包，也富含濃濃南洋風情。

吳寶春告訴中央社記者，每一個麵包都蘊含豐富知識，食物除具有果腹功能之外，更成為一種載體，既能傳承智慧，也能分享心情。

他希望透過麵包店設立健全的人才培育體系，並與國際最新烘焙技術接軌，不僅為傳統飲食文化注入新活力，也為烘焙界播種新希望。

吳寶春表示，拜新加坡求學之賜，學習各種營運管理知識之外，也打開國際視野，「新加坡在我心目中一直都有著一個特別的位置」，除了以原汁原味的冠軍麵包與新加坡麵包界朋友分享，也要堅守理念不忘初心，並放眼世界穩定發展。

麵包物語集團創始人及主席郭明忠強調，吳寶春是世界麵包冠軍師傅，具有烘焙技術優勢，雙方合作能優勢互補。

今天上午開幕的吳寶春麥方新加坡旗艦店，吸引大批人潮，駐新加坡台北代表處代表梁國新等人也到場剪綵。（編輯：施燕飛）1080614

新加坡麵包物語集團與吳寶春合作在新加坡開設首家旗艦店，圖為吳寶春結合在地食材研發出多款南洋風味麵包。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月14日

新加坡麵包物語集團與吳寶春合作在新加坡開設首家旗艦店，圖為吳寶春結合南洋食材研發的Coffee C麵包。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月14日