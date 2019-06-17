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推廣預立醫囑人權 奇美醫辦訓練課程

最新更新：2019/06/17 12:47

（中央社記者楊思瑞台南17日電）奇美醫學中心今天舉辦預立醫療照護諮商人員訓練課程及工作坊，吸引上百名醫事人員參加。台南市長黃偉哲致開幕詞表示，期待預立醫囑觀念能在南部推廣，使人權更進步。

奇美醫學中心首席副院長林宏榮表示，病人自主權利法通過後，要簽署預立醫療決定的民眾，必須經過具有合格預立醫療照護諮商團隊的醫療機構進行諮商；團隊須由醫師、護理師、社工師或心理師共同組成。

林宏榮說，奇美醫學中心擁有3年試辦預立醫療照護諮商計畫經驗，設立完整流程並培育多名核心講師。今天訓練課程內容包括法規介紹、諮商實務、研討會及工作坊，吸引上百名醫事人員參與，希望他們成為推廣預立醫療照護理念的種子。

黃偉哲上午出席訓練課程開幕儀式，並戴上虛擬實境眼鏡等裝備，坐在電腦前觀看宣導動畫影片。

黃偉哲表示，病人自主權利法在各界努力下通過並施行，代表人權更進步。病人可提早決定是否要接受侵入性維生醫療行為。但這需要病人、家屬與醫療人員三方達成共識；訓練課程可讓第一線醫事人員更了解法規及實行技巧，未來在基層協助民眾保障自身權益，希望能讓預立醫囑的觀念在南部推廣。（編輯：翁翠萍）1080617

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