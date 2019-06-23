伴唱機授權爭議 立院臨會拚非營利場所侵權除罪化

（中央社記者王揚宇台北23日電）各地里長、歌唱協會等團體不滿電腦伴唱機夯曲遭壟斷，業者也揚言提告，民怨四起；對此民進黨立法院黨團提案修法，將非營利場所且用來促進民眾身心健康者，侵權刑責除罪化。

各地歌唱協會、歌唱班等團體與伴唱機業者18日至經濟部智慧財產局陳情，指出時下夯曲全都遭單一伴唱機業者壟斷，並收取高額伴唱機租金，其他伴唱機業者也難以取得授權，近期更有多處里民活動中心遭業者寄發存證信函揚言提告。

對此，智慧財產局回應，里民活動中心等非營利場所提供伴唱機具高度公益性，若歌曲遭特定伴唱機業者壟斷，不利音樂著作流通利用，民進黨立法院黨團已在這次立法院臨時會中提案修著作權法，智慧局也會配合修法提供協助。

根據民進黨立法院黨團的提案說明指出，近期發生有電腦伴唱機廠商對里民活動中心寄發函文或存證信函，要求清查其設置電腦伴唱機內灌錄的歌曲是否合法，否則會涉及著作權侵權而有刑事責任，甚至派員至里民活動中心進行蒐證、出言恐嚇，導致里民擔心遭受刑事訴追，心生恐懼，民怨四起。

提案說明也提到，由於社區、里民活動中心設置電腦伴唱機具有社交功能，促進身心健康，具有高度公益性，且屬非營利性質，對著作權人權益影響有限，不應以刑事責任相繩，如讓具公益性的社區非營利場所，因此陷入侵權糾紛，導致民怨，則法律應有予以調整的必要。

民進黨立法院黨團提出的修法版本重點為，增訂提供公眾使用的非營利場所，設置電腦伴唱機供民眾促進身心健康目的而重製著作者，其所涉及之爭議僅屬民事問題，不生刑事責任；至於如屬著作權集體管理團體所管理著作的重製權，不適用免除刑事責任的規定。

另外，為避免電腦伴唱機業者因取得音樂著作的專屬授權，而造成授權市場的壟斷情形，導致影響音樂流通利用，因此修正與增訂音樂著作重製於電腦伴唱機的強制授權規定，促進電腦伴唱機的音樂授權利用，及音樂文化的發展。

此外，無黨籍立委趙正宇指出，電腦伴唱機供民眾促進身心健康目的而重製著作者，應予以免除刑責的規定，這是全國性議題，服務處最近也接獲里長反映，有收到這樣的存證信函，搞的大家人心惶惶，不敢使用伴唱機，而且這些伴唱機已經使用好幾年，使用目的也非用於營利，因此他也提出修法版本，目前正積極連署中。（編輯：蘇志宗）1080623