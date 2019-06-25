男會陰感染難癒 醫改敷料癒合避裝人工肛門

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南一名王姓男子因會陰部細菌感染嚴重，經多次手術、清創仍持續擴大，原已排定要在腹壁做人工肛門，所幸醫師及時選用適當敷料進行傷口照護，避裝人工肛門，感染也獲控制。

57歲的王男今天前往奇美醫學中心，向主治醫師傷口照護中心主任林祐丞及護理團隊表達謝意。王男說，一開始是在掃墓時，可能因天氣悶熱抓癢破皮，導致會陰部紅腫、劇痛；幾個小時後去醫院掛急診，就因感染嚴重需要開刀處理。

林祐丞表示，王男因會陰部膿瘍嚴重，在外地的醫院開過兩次刀，感染情況不見好轉，在親友安排下回台南就醫。王男在奇美醫學中心先經過兩個星期治療及兩次清創手術，但因會陰部皮膚缺損嚴重，睪丸沒有皮膚包覆而完全外露，同時因傷口接近肛門口換藥困難，感染範圍持續擴大。

林祐丞說，這類病人大部分都需要接受人工肛門手術，才能讓傷口維持清潔而痊癒。但人工肛門對病人來說是極為不便的措施，大概要困擾生活半年。王男本來已排定人工肛門手術，但手術前一天再次評估時，決定改採負壓傷口引流系統進行傷口照護，經由海綿、防水護墊和真空抽吸器分隔傷口與外界接觸。

他說，王男避採人工肛門手術後，住院接受治療的兩個星期內，只換了兩次藥；再經植皮後就出院，感染也獲得控制，傷口完全癒合。

林祐丞指出，選擇適當的敷料進行傷口照護，有時可改變病人後續面對的情況。國內各醫學中心幾乎都設有傷口照護中心，配合訓練有素的人員，視病患情況選擇適當的敷料及照護方式，就能提供病患更好的協助。（編輯：戴光育）1080625