開美大都市先例 舊金山宣布禁電子菸

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）加州舊金山市議會今天無異議通過的法令，無異於是禁止銷售、生產電子菸產品，創下美國主要城市先河。

法新社報導，支持者認為，鑒於吸食電子菸的年輕人口「戲劇性暴增」會對「公共衛生帶來嚴重後果」，這項法令有其必要性。

法令規範，在舊金山實體店面和網路販售的電子菸產品，須先取得聯邦衛生主管機關核可，而目前這類產品沒有一個有許可。

電子菸在電池驅動下，讓使用者吸入帶果香的液態尼古丁。而電子菸熱門程度，讓美國衛生主管機關十分不安。

美國年輕族群使用電子菸的數字在去年成長150萬；吸食電子菸的人口中，中學生達360萬人。

穩坐電子菸市場霸主的Juul，企業總部就在舊金山。

市議會通過法令後，市長布里（London Breed）有10天的時間簽署，而她已表明會簽字讓法令生效。

法令今天付諸表決前，布里表示：「我們必須採取行動保護舊金山年輕人的健康，避免舊金山的下一代對這些產品上癮。」

她也表示，電子菸企業「在廣告中主攻年輕族群，讓他們沉迷於尼古丁產品」。

但批評者表示，新法將讓民眾更難找到一般香菸的替代品。電子菸不含菸草中的致癌物質。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）在社論中主張，一般香菸依舊買得到情況下，新法「恐怕是一個糟糕的公衛政策，因為當局在兩個菸害之中，選擇打擊危害程度較輕的那一個」。

Juul昨天在聲明中發表，禁令「不會有效解決未成年人抽菸的問題，且會讓架上的香菸成為成年吸菸者唯一的選擇」。

大眾日漸關注電子菸的潛藏健康風險，但它到底含哪些健康風險大多都仍不得而知，有部分原因在於電子菸吸食時間還不夠長。

專家指出，人們耗費數十年的時間才斷定，每年造成700萬人早死的菸草產品是真的要人命。

除了眾所皆知的成癮症狀外，公衛專家也致力於研究用高溫加熱液態尼古丁芯帶來的影響。

舊金山剛通過的新法令內文說，青少年時期暴露於尼古丁之下，會「傷及腦部發展」及「增加未來對其他藥物成癮的風險」。

不同於新加坡現行的電子菸禁令，舊金山這項新法並未約束使用電子菸。（譯者：實習編譯簡毅慧/核稿：蔡佳敏）1080626