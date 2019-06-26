寮國爆發非洲豬瘟 豬隻銷往泰國遭禁

（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）寮國爆發非洲豬瘟疫情，泰國提高防疫警戒，從22日開始90天內禁止寮國豬隻和豬肉製品進入泰國，從寮國返回泰國的貨車也必須噴灑藥劑，以防萬一。

寮國20日向世界動物衛生組織（OIE）通報發生非洲豬瘟案例，依據OIE疫情資訊，疫情發生在寮國南部沙拉灣省（Saravane）養豬場，案例場共7場，計有973頭發病死亡。

寮國是亞洲繼中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨及北韓後第6個發生非洲豬瘟疫情的國家。

民族報（The Nation）報導，由於寮國爆發疫情的地區距離泰國烏汶府（Ubon Ratchathani）不到200公里，泰國高度警戒，泰國農業部畜產局（Department of Livestock Development）從22日禁止所有寮國的豬隻和豬肉製品進入泰國，此措施將實行90天。

為了加強防疫工作，連結泰國廊開府（Nong Khai）和寮國的泰寮友誼邊境大橋關卡實施噴灑消毒藥劑的措施。

廊開府防疫官員瓊查龍（Jongcharoen Maksuwan）表示，泰國禁止寮國豬隻進來，不過仍會有卡車載運豬隻從泰國前往寮國，因此卡車從寮國返回泰國時必須要噴灑消毒藥劑，以防萬一。泰國也協助寮國進行防疫工作，贈送大量噴灑裝備和藥劑給寮國。（編輯：施燕飛）1080626