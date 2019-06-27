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43歲男子痔瘡嚴重出血 亂吃健康食品惹禍

最新更新：2019/06/27 17:50

（中央社記者張茗喧台北27日電）一名43歲男性痔瘡遲遲好不了，便便總是大出血，甚至導致貧血，醫師一問之下才發現，他長期吃了過量的納豆健康食品，抑制凝血功能，停用並接受治療後已明顯好轉。

三軍總醫院大腸直腸外科醫師溫家政今天在三總舉辦記者會表示，肛門長約3到5公分，由痔瘡組織、血管、肌肉纖維等組織組成。痔瘡組織在肛門功能上扮演「軟墊」角色，一旦肛門少了它，即便肛門內外括約肌已經完全收縮，仍無法將肛門完全封閉。

溫家政說，隨著年紀增長或是長期便秘、久坐、腹部壓力增加，痔瘡的血管長期處於高壓環境，可能變形、扭曲、增厚，久而久之失去彈性，造成痔瘡腫脹、血管擴張和移位，造成脫垂、出血、發炎等，屬於痔瘡疾病。

他解釋，痔瘡疾病按脫垂程度分為4級，第1級僅有出血、沒有脫出肛門，第2級有脫出但會自行縮回，第3級有脫出但可用手推回，第4級有脫出但無法用手推回；一般來說，1、2級都能以藥物或改善生活習慣治療，3、4級才需要動用手術治療。

溫家政指出，傳統手術主要切除痔瘡組織、結紮痔動脈，但因傷口遍布肛門裡外，術後恐痛2到3週，近年也有微創的痔瘡環切手術問世，利用特定儀器將失去彈性的痔瘡組織釘回原位，像替痔瘡組織拉皮，僅需住院3到7天就能恢復正常生活。

溫家政提醒，長期久坐、搬重物、喜愛舉重者都是痔瘡高風險族群，愛吃油炸、辛辣食物也會使痔瘡的血管腫脹，輕輕摩擦就可能出血，建議民眾避免久坐、久站、睡眠充足、多吃蔬果，就能預防痔瘡上身。（編輯：陳惠珍）1080627

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