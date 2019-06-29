追隨母親的步伐 婦產科醫歐凱盈的返史之旅

台史邦誼醫線牽3（中央社記者陳偉婷台北29日電）「史瓦帝尼是我第二故鄉」，婦產科醫師歐凱盈44年前隨媽媽到史國「冒險」，落地生根20年才返台習醫。今年她追尋媽媽的腳步重返史國，盼能降當地婦科疾病盛行率。

今年44歲的歐凱盈在僅4個月大時，就和媽媽踏上遠征非洲的旅程。當時她的父親在史國經商，媽媽發了電報，通知爸爸非洲之旅的計畫，但因通訊相當不方便，爸爸完全不知道母女兩人的計畫。

歐凱盈受訪時表示，那次是媽媽第一次的非洲之旅，懷抱著幼小的嬰孩，結果抵達南非時，因電報遲到，沒有人來接他們。母女就在機場等了一整天、一整夜。最後，她媽媽決定自行前往史瓦帝尼，並設法找到歐凱盈的爸爸。

母女的到來對遠在他方經商的爸爸是甜蜜的驚喜，他們一家在紡織工廠住了2個月，後來才買了房子搬家。到史國的第二年，歐凱盈的弟弟出生了。他們在史國度過了非常歡樂的童年，在公園玩耍、到野生動物園參觀。

歐凱盈說，無法想像她的父母在非洲遇到的困難，很欽佩他們的勇氣、耐力、堅持以及無比的決心，一家人在史國安頓且緊密相連，讓史瓦帝尼成為他們的第二故鄉。

懷抱著對史國特殊的情感，歐凱盈對當地醫療環境落後有所感觸，也讓她決心習醫。她先在南非讀醫學系，後來因爸媽認為她應該多了解台灣，又轉到台灣的高雄醫學大學就讀。2000年畢業後，她專攻婦產科，又在2012年時到澳洲唸生殖健康和遺傳學碩士，同時在當地的公立醫院擔任婦產科醫師。

歐凱盈的婦科專業將為史國醫療帶來新的突破，根據史國2014年至2015年的癌症登記資料顯示，每年癌症新發人數有1400餘人，子宮頸癌的盛行率居高不下。

一聽到史國有醫療教學的需求，歐凱盈決定重返故鄉，帶著她的3名小孩，追尋她媽媽44年前的旅程，展開新的冒險。

歐凱盈說，一個國家最基本的醫療要有內外婦兒科，婦產科是其中相當重要的一環，當地性傳染病，如愛滋病盛行率高，且子宮頸癌病人也多。但疾病防治有很多預防手段，如子宮頸抹片，但當地相關觀念都還有待推廣，也是她未來工作的重點。

雖然教學的器材、道具可能有缺，歐凱盈在教授如何使用鴨嘴課程時，還要自製道具，但學生學得也有模有樣。「這裡是以前照顧過我的地方，現在我希望回饋」，用醫療專業繼續幫台灣交朋友。（編輯：陳清芳）1080629