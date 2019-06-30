戲水消暑須留意 內政部：平均每年釀440死

（中央社記者王承中台北30日電）內政部表示，近5年每年平均約有751人溺水，440人死亡。而5年來7月消防機關總計執行水域救援550次，事故地點以溪河最多、海邊居次，時段以上午10時到下午5時最多。

炎炎夏日，登山及水域遊憩活動是民眾常見的消暑選擇，內政部今天表示，根據各級消防機關執行水域救援統計，近5年（103年至107年）平均每年約有751人溺水，其中289人獲救、440人死亡、22人失蹤，事故發生地點以溪河最多（41%）、海邊居次（25%）、第三為圳溝（9%）。

內政部指出，若以近5年來，各月份各級消防機關執行水域救援的統計數據來看，從103年至去年，7月共執行550件，其次為6月的429件，8、9月分別為393、388件，居三、四名。而戲水發生意外的時段，也以上午10時至下午5時間最多。

且根據數據顯示，近5年來各級消防機關執行水域救援的次數，從103年的670次，104年稍降為594次，但在105年卻又攀升到739件，106年為848件，去年則為907件。

內政部表示，近年山域事故發生件數逐年成長，近5年每年平均約222件，成功救援約306人，但仍有約19人不幸罹難，4人失蹤，平均存活率為93%，尋獲率為99%。從求援身分分析，以民眾自行網路組團或參加商業團等自組隊伍較多。

內政部指出，統計104至108年資料，發生山域事故的年齡層多集中於40歲至69歲間，又以50歲至59歲間中高齡者，發生事故機率較高；統計101至108年山域事故熱點，多位於林區管理處所轄中級山內占69%，次為3大高山型國家公園各管理處占27%；進一步分析民眾求援態樣，以迷路及遲歸（失聯）占45%，為求援最大主因。

內政部表示，內政部除持續輔導各級消防機關強化整體救援效能外，也呼籲民眾從事登山或水域遊憩等活動時，務必多一分準備，正確評估環境及自身條件，如遇突發事故應冷靜應變，迅速向外求救，以確保生命財產安全。（編輯：鄭雪文）1080630