頒總統教育獎 總統盼56個感動故事鼓勵更多人

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天頒發總統教育獎給全國56名得主，讚許同學們真的很棒。總統說，從同學身上更能看出面對生命挑戰奮鬥的精神是不分年紀；期許每一個故事發揮影響力，鼓勵社會更多的人。

蔡總統下午在總統府秘書長陳菊、教育部長潘文忠陪同下出席2019總統教育獎頒獎典禮致詞表示，總統教育獎今年邁入第19年，為了是鼓勵克服逆境、超越自我的同學，從上任以來，這是第4次頒發這個獎項。

總統說，每次看到同學所展現的努力與毅力都非常感動，祝賀所有獲獎的同學，「你們真的很棒」，也要感謝在場的親友與師長們的陪伴支持，是同學發揮潛能的最大後盾。

她表示，今年的總統教育獎再次向社會傳達56個感動人心的學習故事，其中，華梵大學許詠竣及中正大學張仕菁都是第二次獲獎，展現追求夢想的堅持。

總統引述張仕菁說，「雖然身體病弱但只要有心想完成，就算是身障生也能做很多事」，今天獲獎同學都抱持同樣的精神，像是台中市大業國中許樂同學雙耳先天重度聽損，但努力克服障礙，投入田徑，今年參加全中運拿下一金一銅的好成績，在運動場上找到自己的舞台。

「從各位同學的身上，更能看出面對生命挑戰奮鬥的精神是不分年紀」，總統說，像高雄市前金國小的洪育琳同學罹患罕見疾病馬凡氏症，現在育琳逐漸側彎的脊椎已經壓迫到心臟，也無法久站，但她非常堅毅、樂觀，發揮在藝術與影像攝影上的才能，3年來為學校完成6部紀錄片，持續往夢想前進。

總統說，還有許多同學不只實踐自己的夢想，還幫助他人，現在就讀台大社工系的廖曼婷同學是先天輕度腦性麻痺的早產兒，走過艱辛的成長過程，也因此更了解身障朋友的需求，曼婷除了擔任身心障礙學生促進會的社長積極為身障同學爭取權益，也期許自己未來能為早發性失智患者及弱勢族群服務。

「在場每一位同學都有令人佩服的故事，希望讓總統教育獎每一個故事發揮影響力，鼓勵社會上更多的人」。總統說，從去年開始針對歷年獲獎學生，在就學、就業、就醫、就養等各方面進行現狀追蹤與提供協助。

另外，蔡總統表示，也設立了歷屆獲獎學生交流平台的網站，平台上除了有獲獎同學的介紹，也是獲獎同學可以反映意見的管道，讓政府可以持續協助同學們有更好的發展，同時也要用最大的力量，幫助更多需要協助的孩子，讓孩子可以突破障礙發光發亮。（編輯：楊玫寧）1080705