更多編輯台推薦新聞：
何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說
兩岸

何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說

世大運中華隊一日雙金 楊昆弼不定向飛靶逆轉勝
運動

世大運中華隊一日雙金 楊昆弼不定向飛靶逆轉勝

悼陳俊朗李承翰 101亮LED燈：謝謝您們的愛
生活

悼陳俊朗李承翰 101亮LED燈：謝謝您們的愛

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

工研院理糖高手APP飯後運動12分鐘 減重又控糖

最新更新：2019/07/06 15:40

（中央社記者韋樞台北6日電）工研院與運動科技公司共同研發「理糖高手」APP，它導引糖尿病患每天飯後1小時血糖飆高期做12分鐘中高強度有效運動，病患不僅血糖降低、成功減重，甚至還能穿回11年前的褲子。

仲夏各種香甜水果或是端午節的粽子，糖尿病患不小心多吃兩口，血糖值立刻上升，造成內臟器官的負擔。工研院為了讓糖尿病患能安心享受美食，從「對的時間做對的運動」觀念著手，與運動科技公司共同研發「理糖高手」APP。

工研院服務系統科技中心經理蔡明杰表示，它是透過IWT(interval walking training，間歇步行訓練)劑量化運動指引與飲食醣份數管理，引導糖尿病患在對的時間進行對的運動，運動中使用手機內建G sensor，自動識別運動強度，達到有效運動並降低飯後飆高的血糖。

蔡明杰指出，只要每天飯後1小時血糖高峰期間，做12分鐘的中高強度有效運動，運動後血糖可平均每100cc下降約25到30毫克，相當於注射1單位短效胰島素，效果相當顯著，明顯增加病友執行運動的意願。

蔡明杰說，只要使用手機下載「理糖高手」APP便可馬上使用，目前下載人數約520人，這套解決方案已成功導入國內宜蘭、桃園和南投等3家糖尿病權威基層診所驗證；今年還會再持續擴大推廣到宜蘭縣愛胰協會、桃園同心醫療體系等糖尿病照護診所。

另外，工研院為協助醫護人員快速找出血糖管理不佳及生活型態異常個案，也利用「理糖高手」APP再結合個案管理Dashboard平台，整合血糖、運動及飲食醣份數的分析平台，可以及早發現問題並有效管理患者健康狀況。

利用「理糖高手」APP結合個案管理Dashboard平台，已有不少成功應用案例。蔡明杰舉例，宜蘭某位病患因長期受糖尿病所苦，想運動又因走路百公尺就氣喘噓噓而放棄，但自從加入「理糖高手」APP後，建立每天12分鐘的餐後「間歇性運動」習慣，3個月減下不少體重，還能穿回11年前的西裝褲。（編輯：李信寬）1080706

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報