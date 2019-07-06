工研院理糖高手APP飯後運動12分鐘 減重又控糖

（中央社記者韋樞台北6日電）工研院與運動科技公司共同研發「理糖高手」APP，它導引糖尿病患每天飯後1小時血糖飆高期做12分鐘中高強度有效運動，病患不僅血糖降低、成功減重，甚至還能穿回11年前的褲子。

仲夏各種香甜水果或是端午節的粽子，糖尿病患不小心多吃兩口，血糖值立刻上升，造成內臟器官的負擔。工研院為了讓糖尿病患能安心享受美食，從「對的時間做對的運動」觀念著手，與運動科技公司共同研發「理糖高手」APP。

工研院服務系統科技中心經理蔡明杰表示，它是透過IWT(interval walking training，間歇步行訓練)劑量化運動指引與飲食醣份數管理，引導糖尿病患在對的時間進行對的運動，運動中使用手機內建G sensor，自動識別運動強度，達到有效運動並降低飯後飆高的血糖。

蔡明杰指出，只要每天飯後1小時血糖高峰期間，做12分鐘的中高強度有效運動，運動後血糖可平均每100cc下降約25到30毫克，相當於注射1單位短效胰島素，效果相當顯著，明顯增加病友執行運動的意願。

蔡明杰說，只要使用手機下載「理糖高手」APP便可馬上使用，目前下載人數約520人，這套解決方案已成功導入國內宜蘭、桃園和南投等3家糖尿病權威基層診所驗證；今年還會再持續擴大推廣到宜蘭縣愛胰協會、桃園同心醫療體系等糖尿病照護診所。

另外，工研院為協助醫護人員快速找出血糖管理不佳及生活型態異常個案，也利用「理糖高手」APP再結合個案管理Dashboard平台，整合血糖、運動及飲食醣份數的分析平台，可以及早發現問題並有效管理患者健康狀況。

利用「理糖高手」APP結合個案管理Dashboard平台，已有不少成功應用案例。蔡明杰舉例，宜蘭某位病患因長期受糖尿病所苦，想運動又因走路百公尺就氣喘噓噓而放棄，但自從加入「理糖高手」APP後，建立每天12分鐘的餐後「間歇性運動」習慣，3個月減下不少體重，還能穿回11年前的西裝褲。（編輯：李信寬）1080706