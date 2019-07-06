全國儀隊競賽9校爭霸 莊敬高職奪冠[影]

國防部6日在國家兩廳院藝文廣場舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」，由莊敬高職奪下第一名。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）國防部今天在國家兩廳院藝文廣場舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」，雖然天氣炎熱，仍吸引大批民眾在場邊觀賽。比賽結果由莊敬高職奪下第一名，新興高中蟬聯第二名。

國防部今天下午在國家兩廳院藝文廣場舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽暨國軍社團成果發表，由國防部長嚴德發主持。國防部表示，今年總共有41所學校報名參賽，經過北、中、南3場初賽後，最後由港明高中、新興高中、莊敬高職、台中女中、光華高工、仁德醫專、台南女中、恆春工商、智光商工等9所學校晉級。

嚴德發致詞時表示，各隊同學精彩的演出，充分展現出青年學子的創意以及青春活力，也看到國家未來的希望。

他指出，俗話說「台上十分鐘，台下十年功」，今天參賽的儀隊同學能從初賽脫穎而出，都是經過反覆操練、嚴格的要求，以及團隊合作；參加儀隊是一項榮耀，經過一段苦練的艱辛過程，才能讓每一位隊員都深深以儀隊為榮，這就如同軍人「重榮譽、不怕苦、不怕難」精神的體現。他也藉此機會表示，歡迎同學加入國軍。

在9個參賽隊伍一一表演完後，比賽結果由莊敬高職奪下冠軍，新興高中蟬聯第二名，仁德醫專獲得第三名。

比賽過程中，莊敬高職隊伍完成多個高難度的操槍動作，包括拋接、邊操槍邊行進等，動作俐落。新興高中隊伍呈現多元隊形變化，也順利完成轉槍、拋槍等動作。

現年17歲的新興高中隊長洪偉勛受訪時表示，這次花了一、兩個月準備決賽，今年在槍法、隊形做了更多的變化。

記者詢問畢業後是否有意加入國軍，洪偉勛說，有考慮未來加入國軍的行列。

此外，由於今天天氣炎熱，有2名港明高中的隊員出現中暑情況，其中一名在比完賽後，立即送醫治療。

今天的活動由國防部示範樂隊暨三軍儀隊開場，並穿插陸軍十軍團58砲指部和淡江大學熱舞社聯合表演，以及花防部原住民舞蹈社團表演。另外還有多個全民國防教育互動式宣導攤位，包括P-3C模型機體驗，小朋友直說「好玩」。（編輯：楊玫寧）1080706