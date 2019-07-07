屏東希望合唱團國際賽奪3金 歷年最好

（中央社記者屏東縣7日電）屏東希望合唱團參加德國「布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」在聖樂組、民謠組及兒童組中奪金獎，其中在兒童組金獎中更拿下第一名，為合唱團參加5次國際賽中成績最好的一次。

希望兒童合唱團是執行長蔡義方11年前為讓他服務的佳義國小合唱團學生在畢業後能延續唱排灣族古謠的熱情，同時在舞台上找到自信及定位而設立。

希望合唱團的成員從國小到高中多是排灣族，有2/3來自弱勢家庭，一直由各界贊助，總統蔡英文也曾贊助團員前往義大利參加2項國際賽，每次國際賽都讓國際見識合唱團員以天籟之音吟唱原住民古謠的台灣之聲。

2016年，希望合唱團受邀在蔡總統就職典禮中，以排灣族古謠混樂獻唱國歌，造成轟動。

這次前往德國比賽，蔡義方說，這是合唱團首次唱西方聖樂，這也是得獎團體中唯一團員全是兒童，其他都是成人混兒童，聖樂對兒童難度很高，且評審多是歐洲評審，能奪金獎不容易。

蔡義方又說，這次比賽抱回3個金獎，是5次參加國際比賽中成績最好的一次；比賽兒童組金獎中還分為第一名至第五名，團員能拿下第一名實在不容易。（編輯：陳俊碩）1080707