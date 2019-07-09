口湖牽水狀超渡祈安 祭祖靈點燈追思

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）雲林口湖牽水狀祭典年年超渡大水災罹難先民，今天起接連2天在口湖下寮仔、蚶仔寮及金湖3地，挑飯擔祭祖靈、萬善同歸塚點燈、排狀、追思會等系列活動展開年度盛事。

雲林縣政府文化處指出，口湖牽水狀系列活動，佛教科儀在3日至10日舉行，拔渡法會科儀昨天開壇，在下寮仔萬善爺廟的挑飯擔祭祖靈、萬善同歸塚點燈，在蚶仔寮萬善祠及金湖萬善爺廟的放水燈、拔渡法會等陸續登場，文化部長鄭麗君下午將到場訪視。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，口湖牽水狀民俗在民國99年7月獲得文化部前身、行政院文化建設委員會，指定為國家級無形文化資產及重要民俗活動。

陳璧君指出，從民國105年起來台觀察口湖牽水狀祭典的日本學者團隊，昨天在金湖國小與在地文史團體交流環境變遷等議題，是牽水狀系列活動的焦點之一。

今天起2天的系列活動，包括下午在下寮仔萬善爺廟的挑飯擔祭祖靈、萬善同歸塚點燈，在蚶仔寮萬善祠、金湖萬善爺廟的放水燈等；明天在蚶仔寮及金湖有排狀、起狀、倒狀等儀式，蚶仔寮有國小學童傳承禮儀民俗而一手包辦儀式的追思會；11日上午在金湖有燒狀儀式。

清朝道光25年（西元1845年）農曆6月，雲林西南沿海發生暴雨及海水倒灌，引發大水災又發生瘟疫，在口湖、四湖等地上萬先民罹難，後人在每年農曆6月7日及8日舉辦牽水狀（車藏，台語，音「狀」）祭典超渡先人，流傳百年後除了超渡、祭祀祖靈的意涵之外，祭典同時形成祈安的特殊民俗文化。（編輯：陳俊碩）1080709