5月通訊消費申訴大減 抱怨連線品質居首

（中央社記者吳柏緯台北11日電）NCC近日公布今年5月收到的通訊消費申訴統計，其中「通訊連線品質」仍是申訴內容首位。不過與去年同期相比，投訴案大幅減少。

國家通訊傳播委員會（NCC）平臺事業管理處副處長蔡國棟說明，根據每月所做的通訊消費申訴分析，「通訊連線品質」向來是民眾投訴案件的首位，大約佔整體投訴案件的6成左右，緊接在後的則是「申裝/異動/續約」與「客服問題」。

不過這份報告中顯示，與去年同期相比，今年5月收到的投訴案件大幅下降，其中中華電信降幅最多，達77%。遠傳電信與台灣大哥大也分別下降57%和68%。蔡國棟分析，這與去年5月發生的499之亂有很大的關係。

中華電信在去年5月推出499吃到飽方案，引發民眾搶辦熱潮，連帶帶動其他電信業者跟進，不但造成客服系統癱瘓、門市大排長龍與員工過勞等問題。同一時間，大量的申訴案件也湧入NCC。

蔡國棟表示，去年5月收到的投訴案件，除了與「通訊連線品質」相關的案件仍然居於首位，「申裝/異動/續約」與「客服問題」的申訴案則爆增，根據NCC掌握的資料，幾乎都與499之亂有關係。

他進一步表示申訴內容包含「電信業者的客服電話打不進去」、「對於申裝與續約流程有異議」，不過他也強調，去年5月發生的事件屬於特例，事過境遷後就恢復普通情形。

蔡國棟指出，依照電信業者規模大小不同，NCC每個月收到的投訴案件也略微不同。較大的業者，每月大約會有110至150件的投訴案，規模較小的業者，每月投訴案大約100件。

這份報告顯示，今年5月NCC收到的申訴案件中，遠傳電信共有126件居首位；其次為中華電信，共有116件；第三是台灣大哥大，總計110件；亞太電信與台灣之星，分別有108件與96件的申訴案。（編輯：鄭雪文）1080711