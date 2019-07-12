助肝癌切除術前評估 奇美推採血術標準化

（中央社記者楊思瑞台南12日電）奇美醫學中心護理部針對手術切除部分肝臟治療肝癌前的肝功能評估，發展「靛氰綠滯留測試採血術」標準流程，經今年前半年臨床統計，發現可助降低術後肝功能不全等情況發生。

奇美醫學中心護理部一般消化系外科護理長李玉媚今天受訪時表示，在肝臟切除手術前通常會以「靛氰綠滯留測試」作為殘存肝功能的評估工具。試劑在打入身體前、後會進行抽血採樣，檢驗試劑在血液中的殘餘量。

李玉媚表示，當肝功能不良時，試劑殘餘百分比值就會上升；經由檢查結果判斷病人能接受肝臟切除的比例，以確保病人手術後肝臟功能足夠，讓手術更安全。

她說，因試劑屬自費性質，當檢體發生溶血情況容易造成結果誤判時，不僅病人需要承受再次抽血的疼痛感，醫療團隊也會陷入請病人再次自費購買試劑的困境。因此針對降低溶血率整合跨部門合作，發展「靛氰綠滯留測試標準抽血護理照護技術流程」。

李玉媚表示，從去年3月1日起標準化各項流程及檢驗程序，統計今年1月至6月的30名病例，沒有出現檢體溶血情況，幫助醫師評估更為精準；也沒有病人因術後腹水或肝功能不全延長住院，同時減少重新採血檢驗、及病人重覆購買試劑的時間與金錢花費。（編輯：陳俊碩）1080712