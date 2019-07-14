夏日電玩展 3天近8萬人次觀展

（中央社記者韓婷婷台北14日電）2019夏日電玩展Summer Game Show（SGS）以原創經典、社群賽事、流行娛樂3大展區集合電競賽事、藝人演唱嗨翻爭艷館，3天展期總計帶來近8萬人次觀展。

今年主辦單位台北市電腦公會精心打造玩家活動的扭蛋區每日開展30分鐘即銷售完畢，3天展期有10名幸運玩家扭中總價值超過新台幣10萬元的PS4 Pro、PS4 VR與星際大戰同捆組。

電腦公會表示，夏日ACG玩創市集上午開市就有大批人潮湧入選購，還有布袋戲人偶扮相的素人Coser吸引攤主與玩家們搶拍。參展廠商也紛紛祭出遊戲主機同捆組限定優惠、消費滿額桌遊戳戳樂、虛寶組合等把握最後1天與玩家回饋互動的機會。

社群賽事舞台有4場國際賽事登場，13日已從台灣、中國、香港、越南、墨西哥、挪威、阿拉伯、科威特等30個國家地區選手誕生4強，Neo Geo World Tour S2全球總決賽「拳皇98」由中國廣州的「小孩」連2日一路擊敗對手拿下冠軍；日本選手M以3：0在「拳皇XIV」中擊敗台灣ET林家弘獲得最終勝利。

電腦公會表示，讓玩家與小朋友趨之若鶩的原創同樂舞台邀請到人氣實況主萊斯、月希作為最後一天的嘉賓，其中「王牌釣手Nintendo Switch版」為比賽項目的「夏日釣魚祭」由兩組家庭代表上台參賽；下午「奇雞連連」將遊戲中人物等比例放大作為道具，也為現場增添趣味與刺激感並炒熱人氣，統計3天展期共吸引近8萬人次觀展。（編輯：蘇志宗）1080714