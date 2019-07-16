全球25%人口無法取得健康食物 8.21億受飢餓所苦

（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）聯合國今天呼籲各國不要只看飢餓，因新報告顯示，去年深受飢餓、糧食不安全及營養不良所苦者雖超過8.21億人，連續3年上升，但有逾20億人無法取得健康食物。

路透社及法新社報導，根據聯合國糧農組織（FAO）與包括世界衛生組織（WHO）在內等聯合國機構的2019年「世界糧食安全和營養狀況」報告，全球超過25%人口難以吃到「安全、營養又充足的食物」，包括約8%住在歐洲及北美地區者。

糧農組織資深經濟學家兼本報告編輯霍勒曼（Cindy Holleman）說：「我們不能只侷限於飢餓。若我們僅聚焦在飢餓，我們將錯過現在看到許多日益增加的問題。」

這份報告首度包含受到「中度糧食不安全」及完全飢餓影響的族群。中度糧食不安全讓人們因為沒錢或缺乏其他資源，得降低食物品質及或份量，恐導致肥胖，或永久妨礙孩童身心正常發展。

這項發現顯示，政府需要注意食物取得難易度的不同層面，而不只是單純專注於生產更多糧食。

雖然新數據顯示，全球肥胖人口高於飢餓人口，但糧食不安全度數十年來下降後，從2015年開始上升，主要受到戰爭衝突及氣候變遷影響，讓試圖逆轉這趨勢的聯合國永續發展目標（SDGs）受阻。

營養不良在非洲仍很普遍，有約2成人口受影響，而亞洲則有超過12%人口受影響，拉丁美洲與加勒比海地區有7%人口。

報告撰文者說，需要進行「結構轉型」來將世界最貧困者涵蓋在內，這個舉措將需要「將糧食安全與營養問題整合到減少貧困的工作」中，同時處理性別不平等及排除特定社會群體的問題。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1080716