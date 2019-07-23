實驗動物高階二合一影像檢查 加速新藥開發

（中央社記者卞金峰、蕭惠敏台北23日電）實驗動物影像分析新突破，「小動物正子暨核磁共振像儀」採二合一技術，可以重複、立即觀察動物試藥效果，大量降低實驗性動物犧牲數量，未來將應用加速新藥開發。

台北榮總神經醫學中心主任王署君今天在記者會上表示，正子攝影、核磁共振像儀目前廣泛應用在人類的腦神經疾病、癌症篩檢，在臨床健檢醫療診斷中，功能性正子攝影與解剖性磁振造影是兩種不同影像技術，兩台儀器必須分開操作，而病人也必須安排兩次檢查。

他指出，而二合一的優點除了可以一次獲得兩種精密影像，更重要的是對於疑似病灶的極低生化濃度或是細微的構造變化，都能做到準確對位，同時節省時間成本。

王署君進一步表示，動物實驗是新藥與生物技術研發的基礎，在沒有醫療影像儀器時代，最困難的就是即時性的取得實驗結果，瞭解新藥對病灶的影響以及評估對其他健康組織的副作用，而且必須犧牲實驗動物。

王署君說，運用動物二合一影像儀，再藉由分子影像非侵入性與即時性的優點，可以重複性、立即性的觀察到小動物的新藥反應，做到即時修正即時改善、減少試誤成本、大量降低小動物犧牲數量，進而加速藥物研發流程。估計可以縮短1/3的新藥研發時間，減少1/4的研發經費。

由於台北榮總核子醫學部配置有國家級醫用迴旋加速器，可以在地提供合成放射性藥物，免去運輸不便，因此榮陽團隊討論後，雙方同意將二合一影像儀裝設在核子醫學部，以利新藥研發與醫學研究，並成為德國原廠在境外唯一設點之亞洲示範中心。（編輯：卞金峰）1080723