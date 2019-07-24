曾助八仙塵爆患者 三總成立傷口負壓治療中心

（中央社記者卞金峰、蕭惠敏台北24日電）三總今天成立亞太傷口負壓治療中心，擴大使用規模，提昇照護品質；八仙塵爆期間，三總率先使用傷口負壓治療，幫助10位嚴重燒燙傷患者，有效降低傷口感染、加速癒合。

三軍總醫院今天成立「亞太傷口負壓治療中心」，是亞太區第一個負壓治療中心，將以台灣為中心共同推動國際醫療及產學合作。

三軍總醫院院長蔡建松指出，負壓治療是以傷口密閉負壓而達到治療方式，進而對傷口施壓，抽取膿液、感染物質，維持相對濕潤而不潮濕的環境，能減少傷口周圍組織水腫，並增加血液循環，促使肉芽組織生長，進而加速傷口癒合。

三總整形外科主任戴念梓表示，以前嚴重燒燙傷的病人，1天需換2至3次藥，使用負壓治療後能降低至1週換藥2次，有效降低疼痛感，且病人也能正常行動。

戴念梓說，國內自5年前就有負壓治療相關技術，但在台灣醫院多半為零星使用，三總在八仙塵爆期間，將負壓治療應用在10名傷患身上，成功縮短恢復時程。

戴念梓舉例，八仙塵爆期間有1名傷患，前胸、腹部多達50%至60%燒燙傷，利用微植皮、細胞噴灑及負壓治療，約3週後傷口幾乎完全癒合；若以傳統方式治療嚴重燒燙傷，約有30%傷口可能癒合不佳，但利用負壓治療後，傷口癒合不佳可望降至10%。

他進一步提到，以往患者的傷口清創完做植皮手術，可能因為傷口面積過大，導致可移植皮膚不夠用，或因植皮皮膚未能完全固定，導致傷口癒合不佳，近年發現若能以負壓治療，可促進血液循環、吸取滲出液，皮膚也能緊貼傷口，將傷口癒合期從2到3週減至1到2週。

戴念梓同時指出，目前負壓治療也應用在因臥床導致的壓瘡、糖尿病足、手術傷口及周邊動脈阻塞等疾病；根據台灣北區醫學中心統計，居家護理壓瘡盛行率約6.9%，潛在7000名以上壓瘡傷口病人，未來可望以此療法減少傷口感染風險、縮短癒合時間。

戴念梓說，目前國內雖有醫院進行負壓治療，但很少有固定門診提供專門照護人員，三總成立「亞太傷口負壓治療中心」後，可望擴大負壓治療使用規模，提高照護品質。（編輯：卞金峰）1080724