車禍撞傷小腿不以為意 男子差點截肢

奇美醫學中心外傷科主治醫師葉敬淳（左2）26日表示，車禍等原因造成的肢體鈍挫傷，有時僅會疼痛，但血管可能受損，嚴重時可能會截肢，甚至危及生命。中央社記者楊思瑞攝 108年7月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市一名31歲男子因騎機車自撞導致左小腿鈍挫傷，就醫後不以為意，但返家數日後卻惡化為大片瘀青並持續疼痛，醫師診斷為動脈傷害合併肢體缺血，差一點就得截肢。

奇美醫學中心外傷科主治醫師葉敬淳今天受訪時表示，這名病患在事故發生後被送到急診醫治時，左下肢並無缺血症狀，當天在急診室觀察7小時後就離院返家。但後來逐漸出現疼痛、瘀青等惡化現象，受傷後第3天又回到醫院掛急診。

葉敬淳表示，急診團隊評估發現左下肢遠端血液循環非常不好，也無法觸摸到脈搏，診斷為左下肢動脈傷害合併肢體缺血。病患在接受筋膜切開減壓手術與動脈血管繞道手術，並經骨科醫師評估，接受死骨部分移除與多次清創植皮重建手術，病人最終成功保留患肢，在受傷後3個月左右康復出院。

葉敬淳指出，交通意外等原因造成的肢體鈍挫傷，有時僅會疼痛，其實血管可能已受損，甚至完全堵塞，在傷後6小時內為治療最佳時機。若不小心面對，嚴重時可導致截肢，甚至危及生命。醫師與患者都需留意臨床變化。儘早發現血流不足症狀與重建血液循環通道，將是成功挽救肢體的關鍵。（編輯：陳俊碩）1080726