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苗縣小一入學前三劑疫苗 逾千人未完成接種

最新更新：2019/07/29 18:21

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）為延續接種疫苗的保護力，小一新生入學前需再追加施打三劑疫苗，苗栗縣衛生局今天指出，調查發現，縣內今年準小一新生約有1200餘名學童尚未完成施打，呼籲趁暑假盡速接種。

苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠表示，幼兒自出生至三歲前，接種的基礎疫苗共17劑；另為延續、提升嬰幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，滿五歲至入學前需再追加三劑疫苗，包括四合一疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺）、日本腦炎疫苗及麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗。

陳淑珠說，三歲前的疫苗因施打較密集，完成接種率皆達9成以上，但滿五歲後追加的三劑疫苗因間隔時間較長，家長容易忽略；經盤點統計資料，苗栗縣內今年小一入學人數為5061人，這三劑疫苗的個別施打率雖都達8成左右，但三劑的總完成率僅76%，換句話說，約有1200多名準小一新生學童尚未完成全數疫苗接種。

陳淑珠指出，為避免新生入學後，同學間互動頻繁增加感染風險，加上國際交通頻繁，疫病也可能全球化，例如自去年以來迄今的麻疹國際疫情，若能完成常規疫苗後的追加劑施打，有助延長保護力，且更完整。

苗栗縣衛生局表示，根據世界衛生組織統計，全球每年約有150萬名五歲以下幼兒死於疫苗可預防的疾病，提醒家有準小一新生的家長，檢查兒童健康手冊的「預防接種時程及紀錄表」，如尚未完成所有疫苗接種，盡快利用暑期，在開學前到衛生所或縣內27家合約醫療院所接種。（編輯：戴光育）1080729

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