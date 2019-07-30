夏季高溫進出冷氣房 小心促發心肌梗塞

（中央社記者趙麗妍台中30日電）光田綜合醫院心臟血管外科主任郭達智今天說，高血壓、高血糖、高血脂是心肌梗塞的危險因子，但促發心肌梗塞的誘因，包含氣溫高低，夏季高溫或出入冷氣房的瞬間。

郭達智解釋，高血壓、高血糖、高血脂是心肌梗塞的危險因子，但促發心肌梗塞、壓垮駱駝的最後一根稻草的誘發因子，包含氣溫高低，多數人知道天冷會誘發心肌梗塞，卻比較不留意炙熱的夏季高溫或出入冷氣房的瞬間。

工作過累、瞬間高勞動體力工作、短期高壓力工作、大量飲酒、情緒激動、緊張或瞬間刺激性的遊樂設施，甚至吸毒等，都是心肌梗塞的誘發因子。主要會引起人體交感神經起伏波動，血壓升高、心率加快、血管收縮，讓本就因三高而阻塞、濃稠的血液在瞬間形成血栓梗塞，或脆弱的血管壁破裂而昏迷。

郭達智表示，日前52歲的曾姓男子因騎自行車上坡時，突然昏倒路中央、無生命跡象，路人經過緊急為他急救、送醫，確診為急性心肌梗塞，緊急手術救回一命。

郭達智指出，國人喜愛的「吃到飽」，三高患者也應該避免，因進食高熱量脂肪餐會讓血脂濃度突然升高，血液黏滯增加、血流緩慢，促使血栓誘發急性心肌梗塞。（編輯：陳俊碩）1080730