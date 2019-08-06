比情侶閃光更傷眼 太陽光3C藍光物體反射光

（中央社記者趙麗妍台中6日電）七夕情人節將至，處處都有情人放閃，醫師指出，生活中許多傷眼光害，比情人閃光更傷眼，如太陽光的紫外線、3C螢幕的藍光以及光滑物體的反射強光等，宜做好防護免得傷眼。

光田綜合醫院眼科醫師蔡明輝今天指出，炎炎夏日，民眾海灘戲水，一整天下來眼睛因海面折射陽光而感到不適或刺痛，很可能就是眼睛被陽光灼傷，進一步造成短暫性的視網膜病變，或者永久性的黃斑部病變。

若經休息睡覺後無改善，甚至有視力模糊、畏光等症狀，很可能已經對水晶體造成傷害，應盡快就醫，嚴重者須透過手術治療。

蔡明輝提醒，太陽光容易被民眾忽略，紫外線對眼睛的傷害可能出現白內障、黃斑部病變、視網膜病變等，艷陽天外出時最好配戴合乎規格、可有效阻擋UV的太陽眼鏡，同時盡量避免在強烈陽光下活動或工作。

生活中許多常見光害，醫師舉例，光滑物體反射的光線或相機的閃光燈，炫光容易造成眼睛疲勞感到不舒服，還有3C產品的螢幕藍光，因藍光波長短、比其它光源能量高，眼睛需要比較費力聚焦，使眼部周圍的肌肉僵硬，易造成眼部疲勞。

醫師指出，600度以上的高度近視者或原本就有眼疾病史、家族遺傳的民眾，容易增加白內障及黃斑部病變的風險。

醫師建議護眼方式，可增加戶外活動時間，閱讀、使用3C產品保持40公分以上距離，使用30分鐘後，休息15分鐘，留意環境亮度，光線不要太暗或太亮，定期接受視力檢查、均衡飲食。（編輯：翁翠萍）1080806